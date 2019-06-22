22.06.2019 15:39
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İki aile arasındaki kız kaçırma kavgasına karışan DEAŞ'lı yakalandı

İki aile arasındaki kız kaçırma kavgasına karışan DEAŞ

Ankara'da kız kaçırma meselesi nedeniyle iki aile arasında kavga çıktı. Olay yerine gelen polisler, kavgaya karışan T.D.'nin DEAŞ'a üye olmak suçundan arandığını tespit etti.

Ankara 'da "kız kaçırma" meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgaya karışan kişinin, terör örgütü DEAŞ üyesi olmak suçundan arandığı belirlendi.

TÜFEKLE HAVAYA ATEŞ AÇTI

Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesinde "kız kaçırma" meselesi nedeniyle iki aile arasında kavga çıktı. Kavganın kısa sürede büyümesiyle bir kişi yanında bulunan pompalı tüfekle havaya ateş açtı.

DEAŞ ÜYELİĞİNDEN ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Olay yerinde devriye görevinde bulunan Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri, olaya karışan T.D'nin terör örgütü DEAŞ'a üye olmak suçundan arandığını tespit etti. Gözaltına alınan T.D, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA
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