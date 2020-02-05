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Kız kardeşe cinsel istismara 10 yıl hapis cezası

KAYSERİ'de kız kardeşi İ.B.'ye (16) cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Hasan B. (21) 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

05.02.2020 14:13 | Son Güncelleme: 05.02.2020 14:13Kız kardeşe cinsel istismara 10 yıl hapis cezası

KAYSERİ'de kız kardeşi İ.B.'ye (16) cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Hasan B. (21) 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İ.B., ağabeyi Hasan B.'nin farklı tarihlerde kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia ederek polise şikayette bulundu. Gözaltına alınan Hasan B., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuksuz yargılanan sanık, karar duruşmasına katılmadı. Dava aşamasında şikayetini geri çeken İ.B. de duruşmada yer almadı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, soruşturma aşamasında verilen ifadelerin kabul edilmesini, mağdurun baskı altında kalarak şikayetini geri aldığını savundu. Sanık avukatı, müvekkilinin suçsuz olduğunu ileri sürerek beraatını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Hasan B.'ye 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 10 yıl hapis cezası verdi, Yargıtay süreci dikkate alınarak tutuksuzluğunun devamı kararlaştırıldı.



Kayseri, Güncel

Kaynak: DHA

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