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Kız kardeşi ile yanındaki erkek arkadaşını bıçakladı

MALATYA'da, Hasan A., birlikte dolaşırken gördüğü kız kardeşi Gurbet A. ile erkek arkadaşı Kerem K.'yi bıçakla yaraladı.

04.08.2019 19:34 Kız kardeşi ile yanındaki erkek arkadaşını bıçakladı
MALATYA'da, Hasan A., birlikte dolaşırken gördüğü kız kardeşi Gurbet A. ile erkek arkadaşı Kerem K.'yi bıçakla yaraladı. Polis, Hasan A.'yı gözaltına aldı.
Olay, akşam saatlerinde İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Hasan A., kız kardeşi Gurbet A. ve erkek arkadaşı Kerem K.'yi yan yana gördü. Hasan A.'nın ikilinin yanına gitmesi üzerine tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hasan A., yanındaki bıçakla kız kardeşini ve erkek arkadaşını bıçakladı. Kanlar içinde kalan Gurbet A. ve Kerem K., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Turgut Özal Tıp Merkezi'ne götürülerek tedaviye alındı. Hasan A. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.



Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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