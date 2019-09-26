Haberler » Ekonomi » Haber

"Kız Kardeşim Eğitim Tırı" Kayseri'de

TOBB, Habitat Derneği, İTÜ ve Coca-Cola Türkiye'nin katkılarıyla kadınların ekonomik hayata etkin katılımını sağlamayı amaçlayan "Kız Kardeşim Projesi" kapsamındaki Kız Kardeşim Eğitim Tırı, Kayseri'ye ulaştı.

26.09.2019 15:18
TOBB, Habitat Derneği, İTÜ ve Coca-Cola Türkiye'nin katkılarıyla kadınların ekonomik hayata etkin katılımını sağlamayı amaçlayan "Kız Kardeşim Projesi" kapsamındaki Kız Kardeşim Eğitim Tırı, Kayseri'ye ulaştı.
Coca-Cola Türkiye'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Talas ilçesine bağlı Ali Dağı paraşüt atlama alanında kurulan Kız Kardeşim Eğitim Tırı'nda Kayserili kadınlara eğitim veriliyor.
Projede, 15-55 yaş arası kadınlar için "Bilişim" ve "Finansal Bilinç" başlıkları altında eğitimler düzenleniyor.
Proje kapsamında 2019 yılında 9 bin kadına ulaşılması hedefleniyor.
Kayseri'deki eğitim, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gürsoy ve Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Erol Sırıklı'nın katılımıyla başlatıldı.

Coca Cola, Türkiye, Kayseri, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
16:25 MB rezervlerinde 2.2 milyar dolarlık artış
16:24 Ericsson'un "yeni nesil teknolojileri" tanıtım toplantısı (2)
16:24 "Sağlıkta Türkiye'yi İleri Taşımak" paneli
16:20 Erzurum Ticaret Borsası
16:20 Faiz indirimi cebe nasıl yansıyacak?
16:18 Başkan Fındıkoğlu, Bakan Yardımcısı Nebati'yi ziyaret etti
16:14 Karsan/arpacıoğlu: faiz indirimi son çeyrekte pazarı hareketlendirecek