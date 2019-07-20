Kırklareli
'nde, Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Habitat Derneği, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Coca-Cola Türkiye'nin iş birliğiyle hayata geçirilen "Kız Kardeşim Projesi" değerlendirme toplantısı yapıldı.
Kırklareli Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ruhan Uzunlar Altıntel, başkanlığında Ticaret Borsası'nda gerçekleştirilen toplantıda, proje kapsamında yerel lezzet gıda girişimciliği hibe programı görüşüldü.
Altıntel, toplantı öncesi yaptığı konuşmada, projede kadınların bölgesel ekonomik kalkınmada etkin rol almalarının sağlamayı hedeflediklerini söyledi.
Kadınların ekonomik hayata katılım konusunda gerekli bilgi, becerilerle donatılarak toplumsal ve ekonomik konumlarının güçlenmesini sağlayacaklarını ifade eden Altıntel, proje kapsamında yerel halk tarafından üretilen, unutulmaya yüz tutmuş yada hali hazırda var olan lezzetlerin tanıtım, görünürlük faaliyetlerini ön plana çıkarmak istediklerini belirtti.
Projeyi çok önemsediklerini aktaran Altıntel, "Bu lezzetleri üreten kadınların sosyal ve ekonomik konumlarının güçlenmesine katkıda bulunulacak. Yerel lezzetler üzerine çalışan, işletme sahibi olan girişimci kadınların, işletmelerini geliştirebilmelerine katkı sağlanmasını amaçlıyoruz." diye konuştu.
Toplantıya, kurul üyeleri Defne Taktak, Jülide Başkur, Sibel Güleryüz katıldı.