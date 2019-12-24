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Kız kardeşini darbeden eski eniştesine araçla çarpan sanığa 11 ay hapis

Bursa'da kız kardeşini darbettiği öne sürülen eski eniştesine otomobiliyle çarpan sanık, 11 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı.

24.12.2019 16:54 | Son Güncelleme: 24.12.2019 16:54 Kız kardeşini darbeden eski eniştesine araçla çarpan sanığa 11 ay hapis

'da kız kardeşini darbettiği öne sürülen eski eniştesine otomobiliyle çarpan sanık, 11 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı.

12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istenen tutuklu sanık K.A, müşteki Ü.B. ve tarafların avukatları katıldı.

Mahkemede önceki savunmalarını tekrarlayan sanık K.A, "Olayın olduğu caddede bir anda önüme çıkan motosiklete çarptım. Sonra aracımın altına giren motosikletle sürüklenip karşı şeride geçtik. Çarptığım kişiye baktığımda eniştem olduğunu gördüm, kız kardeşime yaptıkları için darbettim. Kaza tamamen tesadüftür, bilerek çarpmadım." diye konuştu.

Tanık olarak dinlenen sanığın kız kardeşi B.A. ise olay günü eski eşinin kendisini takip edip rahatsız ettiğini ve tartakladığını aktardı. Konuyu yakınlarına verdiğini belirten B.A. bir süre sonra yanına gelen ağabeyiyle karakola gittiklerini, çarpma olayını orada öğrendiğini ifade etti.

Mahkeme heyeti müşteki ve tanıkların dinlenmesinin ardından sanığa, tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 11 ay 7 gün hapis cezası verdi. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar veren heyet, sanığın tahliyesine hükmetti.

Olay

Kız kardeşinin 3 Eylül 2019'da boşandığı eşi tarafından darbedildiğini öğrenen ağabey K.A, iddiaya göre yolda motosikletiyle seyir halinde gördüğü eski eniştesi Ü.B'ye otomobiliyle çarpmıştı.

Yere düşüp yaralanan eniştesini darbettiği de öne sürülen K.A. olaydan bir gün sonra şikayet üzerine yakalanıp çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

K.A'nın kullandığı araç da silah sayılarak, hakkında "Adam öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.


Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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