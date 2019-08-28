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Kız kardeşini döven eniştesiyle kavgada yaralandı

BURSA'nın Yıldırım ilçesinde, M.İ. (42), kız kardeşi S.A.'yı (32) dövdüğü iddiasıya eniştesi İ.H.A. (39) ile kardeşinin yaşadığı eve gitti.

28.08.2019 11:02 Kız kardeşini döven eniştesiyle kavgada yaralandı
BURSA'nın Yıldırım ilçesinde, M.İ. (42), kız kardeşi S.A.'yı (32) dövdüğü iddiasıya eniştesi İ.H.A. (39) ile kardeşinin yaşadığı eve gitti. İkili arasında çıkan kavgada M.İ., başına aldığı darbeyle yaralandı.
Olay, gece saatlerinde, Yıldırım'a bağlı Meydancık Mahallesi'nde meydana geldi. S.A., ağabeyi M.İ.'ye, eşi İ.H.A.'nın kendisini dövdüğünü söyledi. Bunun üzerine kardeşinin evine gelen M.İ., eniştesi İ.H.A ile tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönünce mahalle sakinleri, durumu polise bildirdi. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, kavgayı sonlandırdı. Başına aldığı darbeyle yaralanan M.İ.'nin tedavisi olay yerinde sağlık görevlilerince yapıldı. Eşini dövdüğü öne sürülen İ.H.A., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Yıldırım, Güncel

Kaynak: DHA

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