22.06.2019 23:33
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Kız kardeşini döverek otobüsten indirilen ağabey tutuklandı

Kız kardeşini döverek otobüsten indirilen ağabey tutuklandıAKSARAY - Aksaray'da kız kardeşini ailesi ile birlikte döverek otobüsten indiren ağabey tutuklanırken, diğer 5 aile ferdi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kız kardeşini döverek otobüsten indirilen ağabey tutuklandı
AKSARAY - Aksaray 'da kız kardeşini ailesi ile birlikte döverek otobüsten indiren ağabey tutuklanırken, diğer 5 aile ferdi adli kontrolle serbest bırakıldı.
Olay, geçtiğimiz gün Aksaray - Adana karayolu üzerinde yaşandı. Kız kardeşi Kadriye S.'yi seyahat ettiği yolcu otobüsünde dövüp, saçından sürükleyerek araçtan indiren ağabeyi Ahmet Ç. (34), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten yaralama ve kişiyi hürriyetten yoksun kılma' suçundan tutuklandı. Diğer ağabey S.Ç., abla S.E., enişte E.E., yenge M.Ç. ve eş İ.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Kız kardeşini döverek otobüsten indirilen ağabey tutuklandı
Kaynak: İHA
Aksaray , 3. Sayfa

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