24.06.2019 10:13
Haberler » 3. Sayfa » Haber

Kız kardeşini boğazını keserek öldürmüştü! Vahşi cinayetin nedeni ortaya çıktı

Adana'da Mukaddes Bağdat Dahir'i boğazını bıçakla keserek öldüren ağabeyi Behsil Dahir, kız kardeşini amcasının oğlu ile evlenmek istemediği için öldürdüğünü söyledi.

Adana 'nın Kozan ilçesinde boğazı kesilerek öldürülen Suriyeli Mukaddes Bağdat Dahir'in (15) katil zanlısı ağabeyi Behsil Dahir (24), verdiği ifadesinde kız kardeşini Suriye'de söz kestikleri kişi ile evlenmekten vazgeçtiği için öldürdüğünü öne sürdü.

Olay, dün ilçeye bağlı Çanaklı Mahallesi Eryiğit Sokak'ta meydana geldi. Mukaddes Dahir isimli genç kız, ağabeyi Behsil tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. İhbar üzerine gelen polis, Behsil Dahir'i gözaltına aldı. Şüpheli Behsil Dahir, emniyetteki ilk ifadesinde kız kardeşini çıkan tartışmada kendisinin öldürdüğünü söyledi.

ANNESİNE PARA VERİP EVDEN YOLLAMIŞ

Şüpheli verdiği ifadesinde, "Kız kardeşimi 3 ay önce Suriye'deki bir akrabamız ile sözledik. Ancak kız kardeşim evlenmekten vazgeçtiğini söyledi. Bunun üzerine şu an oturduğumuz eve geldik. Evde annem de vardı. Ona 300 TL para verip alışveriş yapmasını söyledim. O evden çıkınca kız kardeşimi banyoya götürüp boğazını keserek öldürdüm" dedi. Şüpheli ifadesinin alınmasının ardından Kozan Adliyesi'ne sevk edildi. Genç kızın cenazesi ise yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Kız kardeşini boğazını keserek öldürmüştü! Vahşi cinayetin nedeni ortaya çıktı
Kaynak: DHA
Suriye , Kozan , 3. Sayfa

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
YORUMLAR(2)
ADA:böyle böyle bitersiniz umarım
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
CO HART:alın size muhacır alın size multeci
Yayından Kaldır
6 0
Cevap yaz
Son Dakika Haberleri
11:32 Oklu kirpi avlayan 3 kişiye para cezası
11:32 Kaza yapan araçtan çıkan çocuklar gözyaşlarına boğuldu
11:21 İtfaiyenin erken müdahalesiyle tır tamamen yanmaktan kurtarıldı
11:20 Bolu'da, uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
11:20 Almanya'da çevreciler 3 gün boyunca maden ocağını işgal etti
11:17 Kartal'da 21 kişinin öldüğü Yeşilyurt Apartmanı davası başladı
11:16 - Saman yüklü kamyon işçilerin üzerine devrildi: 7 Yaralı