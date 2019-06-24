24.06.2019 10:58
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Kız kardeşini evlenmekten vazgeçtiği için öldürmüş

Kız kardeşini evlenmekten vazgeçtiği için öldürmüş

ADANA'nın Kozan ilçesinde boğazı kesilerek öldürülen Suriyeli Mukaddes Bağdat Dahir'in (15) katil zanlısı ağabeyi Behsil Dahir (24), verdiği ifadesinde kız kardeşini Suriye'de söz kestikleri kişi ile evlenmekten vazgeçtiği için öldürdüğünü öne sürdü.


ADANA'nın Kozan ilçesinde boğazı kesilerek öldürülen Suriyeli Mukaddes Bağdat Dahir'in (15) katil zanlısı ağabeyi Behsil Dahir (24), verdiği ifadesinde kız kardeşini Suriye'de söz kestikleri kişi ile evlenmekten vazgeçtiği için öldürdüğünü öne sürdü.
Olay, dün ilçeye bağlı Çanaklı Mahallesi Eryiğit Sokak'ta meydana geldi. Mukaddes Dahir isimli genç kız, ağabeyi Behsil tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. İhbar üzerine gelen polis, Behsil Dahir'i gözaltına aldı. Şüpheli Behsil Dahir, emniyetteki ilk ifadesinde kız kardeşini çıkan tartışmada kendisinin öldürdüğünü söyledi. Şüpheli verdiği ifadesinde, "Kız kardeşimi 3 ay önce Suriye'deki bir akrabamız ile sözledik. Ancak kız kardeşim evlenmekten vazgeçtiğini söyledi. Bunun üzerine şu an oturduğumuz eve geldik. Evde annem de vardı. Ona 300 TL para verip alışveriş yapmasını söyledim. O evden çıkınca kız kardeşimi banyoya götürüp boğazını keserek öldürdüm" dedi. Şüpheli ifadesinin alınmasının ardından Kozan Adliyesi'ne sevk edildi. Genç kızın cenazesi ise yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak ilçe mezarlığında toprağa verildi.

- Kozanadana
Kaynak: DHA
Suriye , Kozan , Güncel

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