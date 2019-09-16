Haberler » 3. Sayfa » Haber

Kız kardeşinin arkadaşını öldürdü

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişi, kız kardeşiyle arkadaşlık yapan şahsı bıçaklayarak öldürdü.

16.09.2019 23:34Kız kardeşinin arkadaşını öldürdü
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişi, kız kardeşiyle arkadaşlık yapan şahsı bıçaklayarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Cami Kebir Mahallesinde meydana gelen olayda iddiaya göre T.U., kız kardeşiyle arkadaşlık yaptığını öğrendiği B.S. ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce T.U., yanında bulundurduğu bıçakla B.S.'ye saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan B.S., sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. B.S., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, T.U.'yu yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Melikgazi, Kayseri, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
23:47 Rize'de kaza: 1 ölü, 2 yaralı
23:34 Kız kardeşinin arkadaşını öldürdü
23:32 8 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı
23:16 Başkent'te 3 köpek zehirlenip su kanalına atıldı
22:52 Kütahya'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
21:55 Traktörün altında kalan kadın öldü
21:38 Adana'da sokak ortasında silahlı kavga: 1 ölü