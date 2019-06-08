Kız Kardeşler Filmi

Reyhan, Nurhan ve Havva küçük yaşta öksüz kalan üç kız kardeştir. Annelerinin ölümünün ardından kardeşler, kasabaya farklı ailelerin yanına besleme olarak gönderilir. Birbirlerinden ayrılmak zorunda kalan kardeşler, yeni yaşamlarına uyum sağlamakta epey zorlanır. Kızlar, yanlarında kaldıkları ailelerin yanında tutunamayınca, baba ocağına geri gönderilir. Aradan geçen yılların ardından köylerine dönen kardeşler, yeniden bir araya geldiklerinde kaçtıkları gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalır. Yönetmen:
Emin AlperSenaryo:
Emin AlperOyuncular:
Cemre Ebuzziya, Ece Yüksel, Helin Kandemir, Müfit Kayacan, Kayhan
Açıkgöz, Kubilay Tunçer, Başak Kıvılcım Ertanoğlu, Hilmi ÖzçelikFilmin Türü:
DramaOrijinal Adı:
Kız KardeşlerYapımcı Firma:
Circe FilmsYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeFilmin Süresi:
108 dk.Dağıtıcı Firma:
UIP TürkiyeVizyon Tarihi:
20.09.2019Kız Kardeşler Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
Kaynak: InterSinema.com
Türkiye
, Emin Alper
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