08.06.2019 11:54
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Kız Kardeşler Filmi

Kız Kardeşler Filmi

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Reyhan, Nurhan ve Havva küçük yaşta öksüz kalan üç kız kardeştir. Annelerinin ölümünün ardından kardeşler, kasabaya farklı ailelerin yanına besleme olarak gönderilir. Birbirlerinden ayrılmak zorunda kalan kardeşler, yeni yaşamlarına uyum sağlamakta epey zorlanır. Kızlar, yanlarında kaldıkları ailelerin yanında tutunamayınca, baba ocağına geri gönderilir. Aradan geçen yılların ardından köylerine dönen kardeşler, yeniden bir araya geldiklerinde kaçtıkları gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalır.


Yönetmen: Emin Alper
Senaryo: Emin Alper
Oyuncular: Cemre Ebuzziya, Ece Yüksel, Helin Kandemir, Müfit Kayacan, Kayhan Açıkgöz, Kubilay Tunçer, Başak Kıvılcım Ertanoğlu, Hilmi Özçelik
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Kız Kardeşler
Yapımcı Firma: Circe Films
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Filmin Süresi: 108 dk.
Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye
Vizyon Tarihi: 20.09.2019

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Kaynak: InterSinema.com
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