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Kız kardeşler, hırsızlık için girdikleri evde suçüstü yakalandı

Kayseri'de dört ayrı hırsızlık olayına karıştıkları iddiasıyla aranan iki kız kardeş, hırsızlık için girdikleri evde suçüstü yakalandı.

05.08.2019 17:42 Kız kardeşler, hırsızlık için girdikleri evde suçüstü yakalandı
Kayseri'de dört ayrı hırsızlık olayına karıştıkları iddiasıyla aranan iki kız kardeş, hırsızlık için girdikleri evde suçüstü yakalandı.
Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, İldem Cumhuriyet Mahallesi'nde iki genç kızın bir evin kapısını açmaya çalıştığı ihbarı üzerine olay yerine gitti.
Polis, evin kapısını açıp içeri giren şüpheli kız kardeşler E.U. (19) ve Ş.U'yu (17) suçüstü yakaladı.
Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.
İki kız kardeşin, aynı bölgede 4 farklı adresten önemli miktarlarda para, döviz ve ziynet eşyası çaldığı; bu nedenle arandıkları öğrenildi.

Cumhuriyet Mahallesi, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

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