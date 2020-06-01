Kız kardeşlerin kısıtlama sonrası gezintisi kazayla bitti

Kız kardeşlerin kısıtlama sonrası gezintisi kazayla bittiZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında kardeşiyle gezintiye çıkan Özge Özsoy'un(21) kullandığı otomobil karşı yönden gelen araçla çarpıştı.

01.06.2020 13:19 | Son Güncelleme: 01.06.2020 13:30
Kız kardeşlerin kısıtlama sonrası gezintisi kazayla bitti
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında kardeşiyle gezintiye çıkan Özge Özsoy'un(21) kullandığı otomobil karşı yönden gelen araçla çarpıştı. Kazada sürücü ve kız kardeşi yaralanırken, alkollü olduğu iddia edilen sürücü otomobilini bırakıp kaçtı. Kaza, gece saatlerinde Elmatepe Mahallesi Kışla Kavşağında meydana geldi. Özge Özsoy yönetimindeki 67 TZ 599 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş yapan ve Özgür A.'nın kullandığı iddia edilen 67 TA 994 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Özge Özsoy'un kullandığı otomobil refüje çıkarak durabildi. Kazada, araçta bulunan kız kardeşi Öznur Özsoy yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Öznur Özsoy, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öznur Özsoy'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Alkollü olduğu iddia edilen diğer aracın sürücüsü Özgür A., ise otomobilini kaza yerinde bırakarak kaçtı. Hurdaya dönen araçlar, çekiciyle kaldırıldı. OTOMOBİL REFÜJE ÇIKTI: 2 YARALI Aynı saatlerde yaşanan bir başka kazada ise Ereğli-Alaplı Karayolu Tersaneler bölgesinde meydana geldi. Arkadaşı D.B. ile gezmeye çıkan 41 KE 467 plakalı otomobil sürücüsü U.E., aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çıktı. Kazada, araç sürücüsü U.E. ile arkadaşı D.B. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel hastanede tedavi altına alındı. Kız kardeşlerin kısıtlama sonrası gezintisi kazayla bitti

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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