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Kız Kulesi yoğun sisten görünmez oldu

İstanbul Anadolu Yakası'nda sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu. Görüş mesafesinin bir hayli azaldığı kentte, Üsküdar'daki Kız Kulesi sisten görünmez hale geldi.

19.10.2019 09:04Kız Kulesi yoğun sisten görünmez oldu

İstanbul Anadolu Yakası'nda sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu. Sis nedeniyle vapur seferleri iptal edilirken, Üsküdar'da bulunan Kız Kulesi ise sisten görünmez hale geldi.

VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

İstanbul Anadolu yakası'nda sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi azalırken, vapur seferleri de iptal edildi. İşe gitmek için yola çıkan vatandaşlar motor seferlerini kullandı. Üsküdar'da bulunan motor iskelesinin önünde yoğunluk oluştu.

Sis nedeniyle Kız Kulesi de görünmez hale geldi

''İŞE GÜCE GİDİCEĞİZ GEÇ KALIYORUZ''

Motor iskelesinde bekleyen Alp Maden isimli bir vatandaş, "İşe güce gideceğiz, geç kalıyoruz. Dükkanımı açacağım, bekliyoruz. Şok oldum, millete yazıyorum 'gelmeyin' diye" şeklinde konuştu.


İstanbul Anadolu Yakası, Kız Kulesi, Üsküdar, Sabah, Güncel

Kaynak: İHA

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