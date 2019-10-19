Haberler » genel » Kız Kulesi sisten görünmez oldu

Kız Kulesi sisten görünmez oldu

Kız Kulesi sisten görünmez oldu Sis nedeniyle vapur seferleri iptal edildiİSTANBUL - İstanbul Anadolu Yakası'nda sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu.

19.10.2019 09:17
Kız Kulesi sisten görünmez oldu
Sis nedeniyle vapur seferleri iptal edildi
İSTANBUL - İstanbul Anadolu Yakası'nda sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu. Sis nedeniyle vapur seferleri iptal edilirken, Üsküdar'da bulunan Kız Kulesi ise siste görünmez hale geldi.
İstanbul Anadolu Yakası'nda sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi azalırken, vapur seferleri de iptal edildi. İşe ya da okula gitmek için yola çıkan vatandaşlar motor seferlerini kullandı. Üsküdar'da bulunan motor iskelesinin önünde yoğunluk oluştu.
Öte yandan, sis nedeniyle Kız Kulesi de görünmez hale geldi.
Motor iskelesinde bekleyen Alp Maden isimli bir vatandaş, "İşe güce gideceğiz, geç kalıyoruz. Dükkanımı açacağım, bekliyoruz. Şok oldum, millete yazıyorum 'gelmeyin' diye" şeklinde konuştu.
Kız Kulesi sisten görünmez oldu

İstanbul Anadolu Yakası, Kız Kulesi, Sabah, Genel

Kaynak: İHA

Son Dakika genel Haberleri
10:47 Sigarayı bırakmada maliyet sağlığın önüne geçti
10:45 Sarıyer'de acıkan domuz sürüsü şehir merkezine indi
10:39 İzmir'de art arda köpek balığı heyecanı
10:21 Ümraniye'de görme engelliler bowling oynadı
10:18 Yoğun sis 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kartpostallık görüntüler oluşturdu
10:12 Yoğun sis Anadolu yakasında da etkili oluyor
10:10 Vapur seferlerine sis engeli
19.10.2019 10:48:58