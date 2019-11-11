Haberler » 3. Sayfa » 'Kız meselesi' yüzünden çıkan kavgada bir öğrenci bıçaklandı - Haber

'Kız meselesi' yüzünden çıkan kavgada bir öğrenci bıçaklandı

'Kız meselesi' yüzünden çıkan kavgada bir öğrenci bıçaklandıİSTANBUL - Avcılar'da lise öğrencileri ile bir grup genç arasında 'Kız meselesi' yüzünden tartışma çıktı.

11.11.2019 09:29 | Son Güncelleme: 11.11.2019 09:41
'Kız meselesi' yüzünden çıkan kavgada bir öğrenci bıçaklandı
İSTANBUL - 'da lise öğrencileri ile bir grup genç arasında 'Kız meselesi' yüzünden tartışma çıktı. Okul çıkışına gelen grup ile lise öğrencileri kavgasında bir öğrenci karnından bıçaklanarak hastaneye kaldırıldı.
Olay, Cuma günü saat 16: 30 sıralarında Avcılar Cihangir Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, daha önce aralarında husumet olan bir grup genç ile Saide Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri arasında okul çıkışı tartışma çıktı. Okul çevresinde başlayan tartışma ara sokaklara taşınarak kavgaya dönüştü. 'Kız meselesi' yüzünden çıktığı öğrenilen kavgada bıçaklar çekilirken, okul dışından gelen şahıslar 11.sınıf öğrencisi Doğukan E.'yi karnından bıçaklayarak yaraladı. Bıçak darbesinin hedefi olan öğrencinin yardımına ilk olarak arkadaşları koştu. Olayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Doğukan E.'yi Murat Kölük Devlet Hastanesine kaldırırken, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.
(ECI- MB-EG-
'Kız meselesi' yüzünden çıkan kavgada bir öğrenci bıçaklandı

Avcılar, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
11:07 Terörün finans kaynağına da darbe...Kıran-5 operasyonunda 1 ton 615 kilogram esrar maddesi ele...
11:00 Baklavacılara ucuz tepsi şoku
10:59 Zeytinburnu'nda 10 kaçak göçmen yakalandı
10:52 Zeytinburnu'nda kaçak göçmen operasyonu: 10 kişi yakalandı
10:50 Bursa'da üniversiteli kızları taciz eden sapık yakalandı
09:00 'Kız meselesi' yüzünden çıkan kavgada bir öğrenci bıçaklandı
00:02 Boşanma aşamasındaki eşini pompalı tüfekle katleden katil koca yakalandı
23:28 Üşüyen yaralı genç kızın üzerini itfaiye erleri montlarıyla örttü
21:28 Yolcu minibüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 20 yaralı
21:06 Cami inşaatında çalışan işçiyi öldüren katilden kan donduran ifade: Ölmesi gerekiyordu
11:11 Son dakika: İçişleri Bakanlığı Sözcüsü: ABD'li DEAŞ'lı terörist Türkiye'den sınır dışı edildi
10:29 Son dakika: AK Partili Kandemir duyurdu: Önümüzdeki günlerde istifalar olacak
11.11.2019 11:19:00