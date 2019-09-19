Haberler » 3. Sayfa » Haber

Kız öğrenci sigara yüzünden atlamış

Sultanbeyli'de sınıfın penceresinden aşağıya atlayan kız öğrencinin okulda sigara içerken çekilmiş görüntülerini sosyal medyada paylaşınca okul yönetimi tarafından uyarıldığı, öğrencinin babam duymasın diyerek aşağıya atladığı iddia edildi.

19.09.2019 14:47Kız öğrenci sigara yüzünden atlamış
Sultanbeyli'de sınıfın penceresinden aşağıya atlayan kız öğrencinin okulda sigara içerken çekilmiş görüntülerini sosyal medyada paylaşınca okul yönetimi tarafından uyarıldığı, öğrencinin babam duymasın diyerek aşağıya atladığı iddia edildi. Olayla ilgili kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü soruşturma başlattığı öğrenildi.

Sultanbeyli'de S.S. isimli kız öğrenci ikinci kattaki sınıfın penceresinden aşağıya atlamış yaralanan öğrenci hastaneye kaldırılmıştı. İddiaya göre kız öğrenci okul tuvaletinde sigara içerken bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Ardından bu durumu arkadaşları öğretmenlerine söylerken rehber öğretmeni ve müdür yardımcısı da kız öğrenciyi odalarına çağırarak konuşmaya başladı. Bunun üzerine kız öğrenci "Sigara içtiğimi babam duymasın" diyerek koşarak müdür yardımcısının odasından çıktı. Başka bir sınıfa giren öğrenci kendisini pencereden aşağıya sarkıttı. Kendisini engellemek isteyen arkadaşını iten kız öğrenci ardından kendini ikinci kattan aşağıya attı. Öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaymakamlık ve ilçe milli eğitim müdürlüğü soruşturma başlattı. - İSTANBUL

Sultanbeyli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
16:28 Nükleer Araştırma Merkezi'nin içerisinde bulunan ağaçlık alanda yangın çıktı
16:28 Otobüs şoföründen yaşlı adama darp iddiası
16:27 Balıkesir'de uyuşturucuya 2 tutuklama
16:26 İtfaiye eri evden çıkarmaya çalıştığı şahıslarla birlikte kendi canını son anda kurtardı
16:23 Doktoru bıçaklayan şüpheli tutuklandı
16:20 Nijerya'da ok ve bıçaklı saldırı: 9 ölü
16:20 300 yıllık caminin içinde define aradılar