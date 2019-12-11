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Kız öğrenci yurdunda 'kedi kız' eylemi (2)

VALİ: HUZUR BOZMAYA ÇALIŞAN YURTTAN BİRİ OLABİLİRSakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Hendek'teki Kredi Yurtlar Kurumu'na ait kız öğrenci yurdunda yaşananlarla ilgili DHA muhabirine açıklama yaptı.

11.12.2019 18:15 | Son Güncelleme: 11.12.2019 18:15Kız öğrenci yurdunda 'kedi kız' eylemi (2)

VALİ: HUZUR BOZMAYA ÇALIŞAN YURTTAN BİRİ OLABİLİR

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Hendek'teki Kredi Yurtlar Kurumu'na ait kız öğrenci yurdunda yaşananlarla ilgili DHA muhabirine açıklama yaptı. Vali Nayir, sosyal medya üzerinden kedinin kesilerek, çöpe atıldığı gibi bazı paylaşımlar yapıldığını; ancak bunun doğru olmadığını belirtti. Nayir, "Böyle bir şey yok. Gören, duyan yok. Ortada kan, kedi ölüsü, hiçbir şey yok. Yurdun içinden birileri, biraz korkutmaya yönelik değişik sesler çıkarıp, kapıları tırmalıyormuş. Yurdun huzurunu bozmaya çalışan, yurttan birinin olduğunu tahmin ediyoruz. Onu bulmaya çalışıyoruz. Olmayan bir iddiayla yurttaki öğrencilerin huzurunu kaçırmaya çalışan birileri varsa bunun tespitine yönelik çalışmalar devam ediyor" dedi.



Kredi Yurtlar Kurumu, Ahmet Hamdi Nayir, Huzur, Güncel

Kaynak: DHA

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