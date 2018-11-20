Kız Öğrenci Yurdunda Yangın Paniği

Erzurum
'da kız öğrenci yurdunda çıkan yangın paniğe neden oldu.
Erzurum'da üniversite kampüsü içerisinde bulunan kız öğrenci yurdunda gece saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. Olay yerine gelen 4 itfaiye aracı yangına müdahale etti. Yangının havalandırma boşluğuna atılan sigara izmaritinden kaynaklandığı belirlendi.
Öğrencilerin paniklemesine neden olan yangında dumandan etkilenen 1 güvenlik görevlisi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZURUM
Erzurum