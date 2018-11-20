20 Kasım 2018, 10:03

Kız Öğrenci Yurdunda Yangın Paniği

- Kız öğrenci yurdunda yangın paniğiERZURUM - Erzurum'da kız öğrenci yurdunda sigara izmaritinden çıktığı iddia edilen yangın paniğe neden oldu.

- Kız öğrenci yurdunda yangın paniği

ERZURUM - Erzurum'da kız öğrenci yurdunda sigara izmaritinden çıktığı iddia edilen yangın paniğe neden oldu.
Üniversite kampüsü içerisinde bulunan kız öğrenci yurdunda gece saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. Olay yerine gelen 4 itfaiye aracı yangına müdahale etti. Yangının havalandırma boşluğuna atılan sigara izmaritinden kaynaklandığı belirlendi.
Öğrencilerin paniklemesine neden olan yangında dumandan etkilenen 1 güvenlik görevlisi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. Erzurum
20 Kasım 2018 Salı 10:03



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