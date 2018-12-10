Kız Öğrenciler Kendileri İçin Kodladılar

Edirne
'de, kodlama ve bilgisayar mühendisliği alanlarına ilgi duyan kız öğrencilere yönelik "Kendin İçin Kodla" atölye çalışması kapsamında eğitim verildi.
Öğrenciler, 3 gün boyunca uzman eğitmenler eşliğinde "Veri Analitiği ve Görselleştirme" konularında teorik ve uygulamalı çalışmalar yaptı.
Edirne Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, 21. yüzyılın teknoloji çağı olduğunu ve bu alanlarda gelişmenin önemli olduğunu söyledi.
Verilen eğitimin geleceğin bilgisayar mühendislerinin ve programcılarının yetişmesine katkı sunacağını belirten Cırıt, şunları kaydetti:
"Müdürlük olarak kız öğrencilerimizi kendine güvenen, karşılarına çıkabilecek her türlü engeli aşabilecek donanıma sahip bireyler olarak yetiştiriyoruz. Teknoloji hayatımızın her alanına sirayet etmiş durumda. Ülkemizi gelecek yüzyıllara taşımak ve dünyanın en gelişmiş ülkesi olmak yolunda teknolojiyi iyi kullanan olmak yetmez, üreten olmalıyız. Sizler, almış olduğunuz eğitimle bu anlamda önemli bir adım attınız. İnanıyorum ki, burada öğrendikleriniz sizlere ilham olacak ve öğrendiklerinizi çok daha ileriye taşıyacak çalışmalarda bulunacaksınız.
Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü
olarak yapacağınız tüm çalışmalarda her zaman sizin yanınızda olacağız. Sizler bu güzel ülkemizin geleceğisiniz ve bizler sizlerin en iyi şartlarda eğitim almanız için tüm imkanları seferber etmiş durumdayız."
Eğitimi başarıyla tamamlayan öğrencilere sertifikaları Milli Eğitim Müdürü Cırıt ve Müdür Yardımcısı Kemal Soytürk tarafından verildi.
Edirne
10 Aralık 2018 Pazartesi 11:13