Kız öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na asker selamıyla destek

Kredi ve Yurtlar Kurumunun (KYK) yurdunda kalan kız öğrenciler, Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla bir araya geldi.

Dumlupınar ve Yesevi Kız Öğrenci Yurdunda kalan öğrenciler, etkinlik kapsamında Türk bayrağı açtı, saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okudu.

Ellerinde "Barış Pınarı Harekatı" yazısını tutan öğrenciler, asker selamı verip komando marşını okudu, harekatın zaferle sonuçlanması için dua etti.

Öğrencilerden Mine Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Biz de Türk gençleri olarak burada, Mehmetçiğimize destek amaçlı bir araya geldik. Askerlerimize başarılar diliyoruz." dedi.

Öğrencilerden Kübra Ağaçı da harekatı canı gönülden desteklediğini belirtirken Asya Akgül de harekatın başarıyla tamamlanması ve askerlerin de evlerine sağ salim dönmeleri için dua ettiğini dile getirdi.

Kaynak: AA