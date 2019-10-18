Haberler » Güncel » Kız öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na asker selamıyla destek

Kız öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na asker selamıyla destek

Kredi ve Yurtlar Kurumunun (KYK) yurdunda kalan kız öğrenciler, Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla bir araya geldi.

18.10.2019 12:36Kız öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na asker selamıyla destek
Kredi ve Yurtlar Kurumunun (KYK) yurdunda kalan kız öğrenciler, Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla bir araya geldi.

Dumlupınar ve Yesevi Kız Öğrenci Yurdunda kalan öğrenciler, etkinlik kapsamında Türk bayrağı açtı, saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okudu.
Ellerinde "Barış Pınarı Harekatı" yazısını tutan öğrenciler, asker selamı verip komando marşını okudu, harekatın zaferle sonuçlanması için dua etti.

Öğrencilerden Mine Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Biz de Türk gençleri olarak burada, Mehmetçiğimize destek amaçlı bir araya geldik. Askerlerimize başarılar diliyoruz." dedi.

Öğrencilerden Kübra Ağaçı da harekatı canı gönülden desteklediğini belirtirken Asya Akgül de harekatın başarıyla tamamlanması ve askerlerin de evlerine sağ salim dönmeleri için dua ettiğini dile getirdi.

Barış Pınarı Harekatı, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:13 112 personeli öğrencileri ve okul personelini bilgilendirdi
13:18 KKTC Cumhurbaşkanı, Barış Pınarı Harekatı'nda söyledikleri sebebiyle ölüm tehdidi aldığını söyledi
13:11 Trabzon'daki ören yerleri ve müzelere ziyaretçi sayısında artış
13:16 Geleneksel gemi modelleri sergisi BAKSM'DE açılıyor
13:15 Türkiye gönüllü teşekküller vakfı'ndan barış pınarı harekatına destek
13:15 Ukrayna'da türk kültür günleri başlıyor
13:15 Tekirdağ'da 1 ton kaçak içki ele geçirildi
18.10.2019 13:19:05