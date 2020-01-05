Haberler » 3. Sayfa » Kız öğrencilere tacizde bulunduğu ileri sürülen öğretmen için soruşturma başlatıldı - Haberler

Kız öğrencilere tacizde bulunduğu ileri sürülen öğretmen için soruşturma başlatıldı

Uşak'ta, bir ilkokulda, 6 kız öğrenciye elle tacizde bulunduğu ileri sürülen sınıf öğretmeni gözaltına alınıp, hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. Öğretmen, sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

05.01.2020 11:18 | Son Güncelleme: 05.01.2020 11:35 Kız öğrencilere tacizde bulunduğu ileri sürülen öğretmen için soruşturma başlatıldı

'ın merkez ilçesi, Dikilitaş Mahallesi'ndeki ilkokulda, rehber öğretmen öğrencilere, herhangi birinin onlara istemedikleri şekilde dokunduğunda veya onların başkalarına dokunması istendiğinde 'hayır' demesi üzerine eğitim verdi.

SINIF ÖĞRETMENİNE TACİZ SUÇLAMASI

Eğitim sonrası, ilkokul 4'üncü sınıfta öğrenim gören 6 kız öğrenci, rehber öğretmenlerinin yanına gelerek, sınıf öğretmenleri Halil A.'nın kendilerini elle taciz ettiğini ileri sürdü. Öğrencilerin şikayeti üzerine rehber öğretmeni ve okul idarecileri olayı İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bildirdi.

PSİKOLOG EŞLİĞİNDE İFADE VERDİLER

Şikayet üzerine harekete geçen İl Milli Eğitim Müdürlüğü, olay hakkında soruşturma başlatarak, durumu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. Sınıf öğretmeni Halil A. polis tarafından geçen 3 Ocak'ta gözaltına alınırken, olayı anlatan 6 öğrenci, psikolog eşliğinde ifade verdi. Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen sınıf öğretmeni Halil A., sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkileri tarafından yapılan açıklamada ise olayın gerçekleştiği okulda inceleme başlatıldığı, adli ve idari soruşturmanın devam ettiği bildirildi.


Dikilitaş Mahallesi, Uşak, 3. Sayfa

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

11:30   Sokak hayvanları ve yeni dostluklar için "iyilik pazarı" kuruyorlar - Haberler
11:26   İzmir Müze ve Sanat Galerisi "Türk demir yolları tarihi"ne yolculuk yaptırıyor - Haberler
11:26   İki milyonu aşkın bağışçı kanlarıyla umut oldu - Haberler
11:22   Başkan Bıyık, Bağlarbaşı Mahallesi'nde vatandaşları dinledi - Haberler
11:20   Eş-Şebab'dan ABD üssüne saldırı - Haberler
11:03   Eski FBI ajanı, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Kasım Süleymani hakkındaki açıklamalarını yalanladı - Haberler
10:40   Kasım Süleymani için Ahvaz'da cenaze töreni düzenleniyor - Haberler
10:24   İran'da savaş emrinin verildiği konsey, Amerika'yı tehdit etti: Çok büyük intikam alınacak - Haberler
10:21   Türkiye'nin Libya tezkeresinden rahatsız olan Arabistan'dan skandal açıklama: Libya'ya karışmayın - Haberler
09:56   İranlı general Kasım Süleymani'yi vuran İHA'nın Kuveyt'ten havalandığı iddia edildi - Haberler
5.01.2020 11:40:08