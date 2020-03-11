Kız öğrenciyi taciz ettiği iddia edilen servis şoförü gözaltında
Kız öğrenciyi taciz ettiği iddia edilen servis şoförü gözaltındaISPARTA'nın Şarkikaraağaç ilçesinde taşımalı eğitim gören bir kız öğrenciyi taciz ettiği iddia edilen servis şoförü M.T. (48) polis tarafından gözaltına alındı.
11.03.2020 13:15 | Son Güncelleme: 11.03.2020 13:17
Kız öğrenciyi taciz ettiği iddia edilen servis şoförü gözaltında
ISPARTA'nın Şarkikaraağaç ilçesinde taşımalı eğitim gören bir kız öğrenciyi taciz ettiği iddia edilen servis şoförü M.T. (48) polis tarafından gözaltına alındı.
Şarkikaraağaç'a bağlı köylerden ilçe merkezine taşımalı eğitimle gelen kız öğrencilerden biri, taşımacılık yapan servis şoförü M.T.'nin kendisini taciz ettiğini ailesine söyledi. Bunun üzerine aile durumu polise bildirip, şikayetçi oldu. İhbar üzerine Şarkikaraağaç Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri, M.T.'yi dün öğleden sonra gözaltına aldı. İşlemleri için polis merkezine getirilen M.T. burada ifade verdi. Polis merkezindeki ifadesinin ardından M.T., adliyeye sevk edildi. Şüphelinin adliyedeki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.
Diğer yandan polis ekipleri şüphelinin kullandığı servis minibüsünde de incelemelerde bulundu.
ISPARTA'nın Şarkikaraağaç ilçesinde taşımalı eğitim gören bir kız öğrenciyi taciz ettiği iddia edilen servis şoförü M.T. (48) polis tarafından gözaltına alındı.
Şarkikaraağaç'a bağlı köylerden ilçe merkezine taşımalı eğitimle gelen kız öğrencilerden biri, taşımacılık yapan servis şoförü M.T.'nin kendisini taciz ettiğini ailesine söyledi. Bunun üzerine aile durumu polise bildirip, şikayetçi oldu. İhbar üzerine Şarkikaraağaç Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri, M.T.'yi dün öğleden sonra gözaltına aldı. İşlemleri için polis merkezine getirilen M.T. burada ifade verdi. Polis merkezindeki ifadesinin ardından M.T., adliyeye sevk edildi. Şüphelinin adliyedeki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.
Diğer yandan polis ekipleri şüphelinin kullandığı servis minibüsünde de incelemelerde bulundu.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :Kız öğrenciyi taciz ettiği iddia edilen servis şoförü gözaltında
Etiketler : Şarkikaraağaç, Polis, Güncel
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