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Kız ve erkeklerde takım olarak il birincisi oldular

Bozüyük Şeyh Edebali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ekibi, 2020 Okul Sporları Kros Yarışmalarında kız ve erkeklerde takım olarak il birincisi oldu.

12.12.2019 11:13 | Son Güncelleme: 12.12.2019 11:18Kız ve erkeklerde takım olarak il birincisi oldular
Şeyh Edebali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ekibi, 2020 Okul Sporları Kros Yarışmalarında kız ve erkeklerde takım olarak il birincisi oldu.

Bilecik Pelitözü göletinde yapılan kros yarışlarında Bozüyük Şeyh Edebali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kızlar ve erkeklerde takım halinde şampiyonluk kupasını Bozüyük'e getirdi. Okul Müdürü Hamdi Harmancı, "Okul sporları kapsamında düzenlenen il yarışmalarında kız ve erkek takımlarımız il birincisi olmuştur. Emeği geçen öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dilerim" dedi. - BİLECİK

Şeyh Edebali, Bozüyük, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

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