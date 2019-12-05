Haberler » Güncel » 'Kız yurdunda güvenlik görevlilerine darp' iddiası - Haber

"Kız yurdunda güvenlik görevlilerine darp" iddiası

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, bir yurtta güvenlik görevlileri arasında yaşanan darp iddiasına ilişkin, "24 Kasım 2018'de yaşanan olay sonrasında kurumumuz hemen idari soruşturma açmış, gerekli kişilere idari ceza verilmiştir.

05.12.2019 17:30 | Son Güncelleme: 05.12.2019 17:31
Gençlik ve İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, bir yurtta güvenlik görevlileri arasında yaşanan darp iddiasına ilişkin, "24 Kasım 2018'de yaşanan olay sonrasında kurumumuz hemen idari soruşturma açmış, gerekli kişilere idari ceza verilmiştir." dedi.
Kasapoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Samsun Kız Yurdu'nda görevli güvenlik müdürü M.K'nin kendisine kapıyı açmadıkları gerekçesiyle 2 kadın güvenlik görevlisini darbettiği iddiasıyla ilgili görüntülerinin bazı basın organlarında yar aldığını hatırlattı.
Olayın bir yıl önce yaşandığını vurgulayan Kasapoğlu, "24 Kasım 2018'de yaşanan olay sonrasında kurumumuz hemen idari soruşturma açmış, gerekli kişilere idari ceza verilmiştir. Alınan ifade ve savunmalar, şahısların şikayetlerinden vazgeçmeleri nedeniyle savcılığa intikal etmemiştir. İlgili güvenlik görevlisine hem cezai işlem uygulanmış hem de görev yeri değiştirilmiştir." ifadesini kullandı.

Samsun, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

18:07 Mersin Valisi Su, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
18:07 Ankara'da, terör propagandasına 3 tutuklama - Haber
18:06 Bedensel engelli adamı bıçaklayarak öldüren katil zanlısı, aldığı cezayı duyunca bayıldı - Haber
18:06 Zonguldak kamyonetin aşırı yük nedeniyle devrilmesi güvenlik kamerasına yansıdı - Haber
18:01 ERÜ Rektörü Prof. Dr. Çalış: "Türk kadını seçme ve seçilme hakkını birçok Avrupa ülkelerinden daha... - Haber
17:48 Son dakika: Fikirtepe'de metrobüsler kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var - Haber
17:16 Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener isyan etmişti! İşte trol ile avlanan balıkçıların kopardığı optik kablolar - Haber
16:52 Ceren Özdemir'in katilini yakalatan esnaf konuştu: Başka insanların ölmemesi için yaptım - Haber
16:30 Bira fabrikasında toz sıkışmasından dolayı patlama: 4 yaralı - Haber
15:53 Eşinin kaynar su dökerek yaktığı kadın, o anları anlattı: Yapma diye yalvardım - Haber
5.12.2019 18:10:06