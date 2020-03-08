Kıza gecesinden çıkan öfkeli damat kaza yaptı: 3 yaralı
Kıza gecesinden çıkan öfkeli damat kaza yaptı: 3 yaralı Samsun'da kına gecesinden çıkan tartışmada gelini de yanına alıp aracıyla olay yerinden ayrılan damat düğüne gelen 3 araca çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.
08.03.2020 12:55
Kıza gecesinden çıkan öfkeli damat kaza yaptı: 3 yaralı
SAMSUN - Samsun 'da kına gecesinden çıkan tartışmada gelini de yanına alıp aracıyla olay yerinden ayrılan damat düğüne gelen 3 araca çarptığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Çakallı Mahallesi'nde dün akşam saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, damat İ.Ç. ile gelin M.İ.'nin bir okulun bahçesinde düzenlenen kına gecesinde iddiaya göre, erkek tarafı ile kız tarafı arasında oyun oynama meselesi yüzünden anlaşmazlık çıktı. Bu sırada olaya damat İ.Ç. müdahale etti. Gelini de yanına alan damat İ.Ç. idaresindeki 55 BG 093 plakalı otomobil ile kına gecesinden ayrılırken, düğünden ayrılan Ayhan S. idaresindeki 55 YC 011 plakalı otomobile ve ardından da park halindeki 55 AC 689 plakalı otomobil ve 55 SH 070 plakalı kapalı kasa kamyonete çarpıp aracını yol ortasına bırakıp gelini de yanına alarak kaçtı. Kazada, otomobil sürücüsü Ayhan S. ile eşi Fatma S. ve damadın aracında bulunan müzisyen Emre G. yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza yerine giden jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
SAMSUN - Samsun 'da kına gecesinden çıkan tartışmada gelini de yanına alıp aracıyla olay yerinden ayrılan damat düğüne gelen 3 araca çarptığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Çakallı Mahallesi'nde dün akşam saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, damat İ.Ç. ile gelin M.İ.'nin bir okulun bahçesinde düzenlenen kına gecesinde iddiaya göre, erkek tarafı ile kız tarafı arasında oyun oynama meselesi yüzünden anlaşmazlık çıktı. Bu sırada olaya damat İ.Ç. müdahale etti. Gelini de yanına alan damat İ.Ç. idaresindeki 55 BG 093 plakalı otomobil ile kına gecesinden ayrılırken, düğünden ayrılan Ayhan S. idaresindeki 55 YC 011 plakalı otomobile ve ardından da park halindeki 55 AC 689 plakalı otomobil ve 55 SH 070 plakalı kapalı kasa kamyonete çarpıp aracını yol ortasına bırakıp gelini de yanına alarak kaçtı. Kazada, otomobil sürücüsü Ayhan S. ile eşi Fatma S. ve damadın aracında bulunan müzisyen Emre G. yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza yerine giden jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Kıza gecesinden çıkan öfkeli damat kaza yaptı: 3 yaralı
Yorumlar
Manşet
Haberler
Haberler
"Sanki biz dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeliyi Yunan polisi darbedip soydu
Haberler
Havada gerilim! Keşif yapan Rus uçağını İngiliz uçakları taciz etti
Haberler
Her sabah dut pekmezi yiyen Erdoğan'a, Putin kendi kahvaltısını önerdi
Haberler
Kapalıçarşı'da 16 metrekarelik dükkan 11 milyon 812 bin liradan satışa çıkarıldı
Haberler
"Hastayım" diyerek vatandaşlardan para dilenen kadın, yarım günde tam 250 lira topladı
Haberler
KKTC'de beden eğitimi öğretmeni, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı
Haberler
Kadir Şeker iddianamesinde sona gelindi: Sırt çantasındaki toprak arbede yaşanan parktaki toprakla örtüştü
Haberler
Husumetli aileleri barıştırmak isterken silahla vurulan aşiret lideri hayatını kaybetti