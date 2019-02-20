Kızdığı Arkadaşlarının Suluklarına Yapıştırıcı Damlattı

Bursa
'da bir ilkokulda 9 yaşındaki öğrencinin, kızdığı arkadaşlarının suluklarına sıvı yapıştırıcı damlatması nedeniyle kimyasal maddeden etkilenen 25 öğrenci hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, merkez Yıldırım
ilçesindeki Akçağlayan İhsan Dikmen
İlkokulu üçüncü sınıf öğrencisi Z.A. (9), bahçede beden eğitimi dersi yapılırken sınıfa girdi.
Arkadaşlarının kendisine kötü davrandığını düşünen Z.A, çantasında bulunan sıvı yapıştırıcıdan arkadaşlarının suluklarına damlattı.
Dersi biten ve sınıfa girerek suluklarından su içen öğrenciler yapıştırıcıdan etkilendi. Rahatsızlanan 25 öğrenci, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA