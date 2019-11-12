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Kızdığı eşinin iş yerine molotofkokteyli atan kadın adliyede

İş yerine molotofkokteyli atılmasının güvenlik kamerası görüntüsü Zanlıların adliyeye getirilmesi Amasya'da kızdığı eşinin iş yerine molotofkokteyli atan kadın adliyede Amasya'nın Merzifon ilçesinde maske takarak eşinin iş yerine molotofkokteyli attığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın ile...

12.11.2019 13:57 | Son Güncelleme: 12.11.2019 13:59
İş yerine molotofkokteyli atılmasının güvenlik kamerası görüntüsü
Zanlıların adliyeye getirilmesi
'da kızdığı eşinin iş yerine molotofkokteyli atan kadın adliyede
Amasya'nın ilçesinde maske takarak eşinin iş yerine molotofkokteyli attığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın ile iki arkadaşı, adliyeye sevk edildi.
Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Arif T'ye ait oto yıkamacı dükkanına molotofkokteyli atılmasıyla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler A.T. ile arkadaşları M.A.A. ve F.Y. adliyeye sevk edildi.
A.T'nin emniyetteki ifadesinde, "Eşim beni darbetti. Kendisine, 'İş yerini yakacağım' dedim. Arkadaşlarımı aradım ve yaptık." dediği öğrenildi.
Merzifon ilçesinde Arif T'ye ait oto yıkamacı dükkanına 20 gün kadar önce molotofkokteyli atılması üzerine polisin güvenlik kamerası görüntülerinde yaptığı incelemede, maske takan 3 kişinin molotofkokteylini iş yerinin camına attığını belirlemişti.
Olayla ilgili Arif T'nin ev kadını eşi A.T. ile M.A.A. ve F.Y. dün gözaltına alınmıştı.
Kızdığı eşinin iş yerine molotofkokteyli atan kadın adliyede

Merzifon, Amasya, Güncel

Kaynak: AA


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