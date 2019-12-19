Yaktığı evde dört arkadaşının ölümüne neden olan şahsa 4 kez ağırlaştırılmış müebbet

Geçtiğimiz mart ayında dokuz kişinin kaldığı evi yakan, dört kişinin hayatını kaybetmesine ve iki kişinin de yaralanmasına neden olan Özkan Elmas'ın cezası belli oldu.

"BEN DE BANA EN AĞIR CEZANIN VERİLMESİNİ İSTİYORUM"

İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Özkan Elmas. müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Müşteki avukatları, sanık Özkan Elmas ve sanığa yardım iddiasıyla yargılanan amcası Yusuf Elmas'ın cezalandırılmasını ve cezalarında indirime gidilmemesini istedi.

Karar öncesi son sözleri sorulan sanık Özkan Elmas, olayı kasten gerçekleştirmediğini ve arkadaşlarıyla arasında herhangi bir husumet olmadığını öne sürerek, "Buraya geldiğimde kendimi savunmak için konuşmayacaktım ama müşteki avukatlarının söylediğinin aksine ben bir plan yapmadım, olayı tasarlamadım. Arkadaşlarımın ailelerine saygımdan dolayı konuşmak istemedim. Ben de bana en ağır cezanın verilmesini istiyorum. Arkadaşlarıma zarar vereceğimi bilseydim o gün böyle bir şey yapmazdım. Malıma zarar verildiği için yaptım." diye konuştu.

Sanığın savunmasının ardından karar için salon boşaltıldığı sırada, olayda hayatını kaybeden Murat Kayacan'ın halası sanığa, "Sen canisin oğlum, 4 kişinin canını yaktın." dedi.

Aranın ardından davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Yusuf Elmas'ın tüm suçlardan beraatine hükmetti.

Heyet, sanık Özkan Elmas'ı ise 4 kişiye karşı "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Sanığa ayrıca 2 kişiye karşı "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 36 yıl, "mala zarar verme" suçundan 2 yıl ve "genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak" suçundan 2 yıl olmak üzere toplam 40 yıl hapis cezası veren heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Sanık Özkan Elmas'ın İzmir 21. Asliye Ceza Mahkemesi ve Kırklareli 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nce hakkında verilen cezaların erteleme koşullarını ihlal ettiğini belirten heyet, bu mahkemelere ihbarda bulunulmasına karar verdi.

OLAY NASIL OLMUŞTU?

Beyoğlu Asmalı Mescit Mahallesi Şehbender Sokağı'nda 9 kişinin kaldığı evde 4 Mart sabahı çıkan yangında, evdeki 4 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi de yaralanmıştı.

Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Özkan Elmas'ın, 4 kişiyi "yangın çıkarmak suretiyle tasarlayarak kasten öldürme" suçundan dört kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istenmişti.

Sanığın, olayda yaralanan iki kişiye yönelik, "yangın çıkarmak suretiyle tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 26 yıldan 40 yıla, "genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak" suçundan 6 aydan 3 yıla, "mala zarar verme" suçundan da 2 yıl 4 aydan 11 yıla kadar olmak üzere toplam 18 yıl 10 aydan 54 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, diğer sanık Yusuf Elmas'ın da "yangın çıkarmak suretiyle tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme", "yangın çıkarmak suretiyle tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs etmeye yardım" ve "genel güvenliği kasten tehlikeye sokmaya yardım" suçlarından toplam 73 yıl 3 aydan 101,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.