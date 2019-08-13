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Kızgın boğa yanına kimseyi yaklaştırmadı

Adıyaman'da, kesim esnasında sahiplerinin ellerinden kurtulan kızgın boğa, kimseyi yanına yaklaştırmadı.

13.08.2019 16:35
Kızgın boğa yanına kimseyi yaklaştırmadı
Adıyaman'da, kesim esnasında sahiplerinin ellerinden kurtulan kızgın boğa, kimseyi yanına yaklaştırmadı. Boğa, yaklaşmaya çalışan herkesi kovaladı. Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi'nde bulunan boş bir alanda kesilmek istenilen boğa, sahiplerinin ellerinden kurtuldu. Kızgın boğayı yakalamak isteyen boğa sahipleri ile mahalledeki vatandaşlar boğaya yaklaşamadı. Boğa, cesaret ederek kendisine yaklaşmak isteyen kişileri de ara sokak içerisinde kovaladı. Kızgın boğayı yakalama çalışmaları amatör kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. Boğanın bir anlık dalgınlığından faydalanarak iple yakalayan vatandaşlar bu defa ipin ucunu kaçırmamak için boğayla adeta mücadele etti. İp çekme mücadelesinde bazı vatandaşlar dengesini kaybederek yere düştü. Kızgın boğa daha sonra boş alan içerisinde vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirilerek kesildi.
(Cihan Kizir/İHA)
Kızgın boğa yanına kimseyi yaklaştırmadı

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Kaynak: İHA

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