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Kızgın müşteri tekel bayiyi bastı; 1 müşteri yaralandı; o anlar kamerada

Haber Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHAAtaşehir'de siparişinin gelmemesine sinirlenen eli silahlı müşteri, tekel bayisini bastı.

15.12.2019 17:30 | Son Güncelleme: 15.12.2019 17:32
Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK DHA
'de siparişinin gelmemesine sinirlenen eli silahlı müşteri, tekel bayisini bastı. O sırada alışveriş yapmaya gelen işitme engelli 1 kişiyi silahla yaraladı.
Olay, 10 gün önce Ataşehir Mustafa Kemal Mahallesi 3004 Caddesi üzerinde bulunan bir tekel bayisinde meydana geldi. Siparişlerinin getirilmemesine sinirlenen bir müşteri, elindeki silahla tekel bayiyi bastı. Bu sırada tekel bayiye alışveriş yapmak İçin gelen yüzde 40 işitme engelli Gökhan Özer'i silahla yaraladı.
SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Eli silahlı müşteri daha sonra tekel bayiden ayrılırken olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, saldırganın ve işitme engelli müşterinin tekel bayiden çıktığı, kapının dışında ise saldırganın silahla işitme engelli müşteriyi vurduğu görülüyor.
Kızgın müşteri tekel bayiyi bastı; 1 müşteri yaralandı; o anlar kamerada

Ataşehir, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA


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