Haberler » Magazin » Kızı, başka bir kadın tarafından kaçırılan anne çareyi Müge Anlı'ya çıkmakta buldu - Magazin

Kızı, başka bir kadın tarafından kaçırılan anne çareyi Müge Anlı'ya çıkmakta buldu

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün ilginç bir olay yaşandı. Programa Samsun'dan gelen Asiye Merthan isimli anne, lise öğrencisi kızı Merve Korucu'nun bir kadın tarafından kaçırıldığını iddia etti ve kızından 18 gündür haber alamadığını söyledi.

11.02.2020 23:58 | Son Güncelleme: 12.02.2020 00:15

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'da bugün akıllara durgunluk veren bir olay masaya yatırıldı. Programa 'dan katılan Asiye Merthan isimli anne, 14 yaşındaki kızı Merve Korucu'nun bir kadın tarafından kaçırıldığını iddia etti.

"ERKEK GİBİ GİYİNİYOR"

Kaçırılan kızın annesi Asiye Merthan kızının bulunması için programa başvururken, kızını kaçıran kişinin de Mahire Taslı isimli 32 yaşındaki kadın olduğunu iddia etti. Kızının bulunmasını isteyen anne, Mahire Taslı'nın kadın olduğunu ancak erkek gibi giyinip, davrandığını belirtti.

CANLI YAYINDA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Asiye Hanım canlı yayında Mahire Hanım'a seslendi ve kızını getirmesini istedi. Aynı zamanda kızına da seslenen anne canlı yayında gözyaşlarına boğuldu. Mahire Hanım'ın aklına uyup hareket ettiğini söyleyen anne kızının bulunması için bekliyor.

Bu arada gözü yaşlı anne Asiye Hanım'ın, kızını kaçıran Mahire ile geçmişte çok yakın arkadaş oldukları öğrenildi.

Kızı, başka bir kadın tarafından kaçırılan anne çareyi Müge Anlı'ya çıkmakta buldu

Müge Anlı, Samsun, Anne, Magazin


HABER YORUMLARI (3)
İMAMOĞLU..:Kadem''in olaya dahil olmasını bekliyoruz. . .
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
HATİCE ARSLAN:Allah yard mcísi OLSUN yaa çok zor bì durum
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
KOMİK:kisa ve øz sanirsam konu less sonuc da less olmasi degil ufak yas oldugu icin cezasi var
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz
Magazin

Son Dakika Haberleri

23:59  Günlük burç yorumları 12 Şubat 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
15:22  Radyasyon nasıl yazılır? Radyasyon mu, radyosyon mu? Radyasyon ne demek?
13:53  Enstitü nasıl yazılır? Enstitü mü, ensitü mü? Enstitü ne demek?
11:44  Şam nerede? Şam konumu ve Şam haritası!
10:49  Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme ne zaman? Bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri!
12.02.2020 00:48:33