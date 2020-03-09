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Kızı çocukları için "Gün bizi" başlıklı panel yapılacak

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kız çocuklarının erken yaşta zorla evlendirilmesine dikkat çekmek amacıyla Kdz. Ereğli Kaymakamlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu tarafından "Görün Bizi" başlıklı program gerçekleştirilecek.

09.03.2020 12:08 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:08
Kızı çocukları için
Zonguldak 'ın Ereğli ilçesinde kız çocuklarının erken yaşta zorla evlendirilmesine dikkat çekmek amacıyla Kdz. Ereğli Kaymakamlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu tarafından "Görün Bizi" başlıklı program gerçekleştirilecek.

Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Nur Velidedeoğlu Kavuncu programa ilişkin olarak yaptığı açıklamada 11 Mart 2020 tarihinde AKM Nikah Salonu'nda gerçekleşecek olan programda "Çocuk ve Evlilik, Çocuk ve Gelin" kavramlarının neden yan yana olmamalı konusunun psikolojik, sosyal, fizyolojik ve hukuki açıdan ele alınacağını belirtti. Kavuncu yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Genç kızların ve kadınların yaşam kalitelerini arttırarak kendilerini geliştirmelerine öncülük eden Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu; Karadeniz Ereğli Kaymakamı Sayın İsmail Çorumluoğlu himayelerinde, Karadeniz Ereğli Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ortaklığında kız çocuklarımıza yönelik özel bir toplumsal sorumluluk projesi gerçekleştiriyor. 11 Mart 2020 tarihinde Kdz. Ereğli Belediyesi AKM Nikah Salonu'nda düzenlenecek panel ile başlayacak "Görün Bizi Projesi"; Türkiye'deki "kız çocuklarının erken evlendirilmesi" sorununa dikkat çekmek amacıyla kurgulanmış, toplumsal farkındalık projesidir. Kız çocuklarının sesi olup, başta aileler olmak üzere toplulukların farkındalığını arttırmayı ama en önemlisi düzenlenecek panel ve eğitimlerle bu konuda sosyal bilinci yükseltmeyi hedeflemektedir. Panelde "Çocuk ve Evlilik, Çocuk ve Gelin" kavramları neden yan yana olmamalı konusu psikolojik, sosyal, fizyolojik ve hukuki açıdan ele alınacaktır. Bu özel programda sizi de aramızda görmekten mutluluk duyarız."

Kdz. Ereğli AKM Nikah Salonu'nda 11 Mart 2020 tarihinde gerçekleşecek olan programın akışı ise şu şekilde açıklandı;

'10.00-10.10 Kayıt ve karşılama, 10.10-10.20 TSKF Başkanı Nur Velidedeoğlu Kavuncu'nun konuşması, 10.20-10.30 Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu'nun konuşması, 10.30-12.00 arası panel. Panel Moderatörü İletişimci Sevda Solak, Panelistler: Avukat Esra Çerçioğlu, Psikolog Hülya Biçer, Ebe Hülya Arslan, Psikolog Sosyal Çalışma Görevlisi Tuğba Sargın, 12.00-12.10 Soroptimistler " Görün Bizi Mektubu" okunması ve kapanış.' - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Etiketler : Zonguldak, Türkiye, Güncel
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