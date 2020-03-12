Kızı dağa kaçırılan baba, evlat nöbetini İzmir'de sürdürüyor
Terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan kızına kavuşabilmek adına Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde başladığı oturma eylemini sağlık nedenleriyle partinin İzmir İl Başkanlığı önünde sürdüren Mehmet Laçin, 192 gündür tuttuğu nöbeti kızıyla kavuşana kadar sürdüreceğini belirtti.
12.03.2020 16:34 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:34
Terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan kızına kavuşabilmek adına Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde başladığı oturma eylemini sağlık nedenleriyle partinin İzmir İl Başkanlığı önünde sürdüren Mehmet Laçin , 192 gündür tuttuğu nöbeti kızıyla kavuşana kadar sürdüreceğini belirtti.
HDP İzmir İl Başkanlığı önünde AA muhabirine açıklama yapan Laçin, lise öğrencisi kızı Gamze Laçin'in 2011'de dağa kaçırıldığını söyledi.
Kızına kavuşmak için Diyarbakır'da 4 ay nöbet tuttuğunu ifade eden Mehmet Laçin, rahatsızlığı nedeniyle geldiği İzmir'de basın açıklaması yaptıktan sonra tekrar Diyarbakır'a döndüğünü, yine sağlık nedenleriyle 2'nci kez İzmir'e dönerek nöbetine devam ettiğini aktardı.
Nöbetini 192 gündür sürdürdüğünü kaydeden Laçin, şöyle konuştu:
"Koronavirüs gibi bu milletin başına bela olan HDP'den benim alacağım var. Bu miletin, devletin başına musallat olmuşlar. Bir gerçek var, ateş düştüğü yeri yakar. 9 yıldır ben çekiyorum, gözüme uyku girmiyor. Her zaman kızım aklımda. Tek çare kaldı direnmek, kızımı HDP'den geri almak. Ben PKK'yı bilmem, HDP'yi bilirim. Nöbete başlayalı 192 gün oldu. 192 sene de geçse ben evladımı almadan bu kapıdan kalkmam, ancak ölürüm, ölüm kalkar. Kızıma kavuşmak, kızımı koklamak için bütün yolları denerim."
HDP İzmir İl Başkanlığı önünde AA muhabirine açıklama yapan Laçin, lise öğrencisi kızı Gamze Laçin'in 2011'de dağa kaçırıldığını söyledi.
Kızına kavuşmak için Diyarbakır'da 4 ay nöbet tuttuğunu ifade eden Mehmet Laçin, rahatsızlığı nedeniyle geldiği İzmir'de basın açıklaması yaptıktan sonra tekrar Diyarbakır'a döndüğünü, yine sağlık nedenleriyle 2'nci kez İzmir'e dönerek nöbetine devam ettiğini aktardı.
Nöbetini 192 gündür sürdürdüğünü kaydeden Laçin, şöyle konuştu:
"Koronavirüs gibi bu milletin başına bela olan HDP'den benim alacağım var. Bu miletin, devletin başına musallat olmuşlar. Bir gerçek var, ateş düştüğü yeri yakar. 9 yıldır ben çekiyorum, gözüme uyku girmiyor. Her zaman kızım aklımda. Tek çare kaldı direnmek, kızımı HDP'den geri almak. Ben PKK'yı bilmem, HDP'yi bilirim. Nöbete başlayalı 192 gün oldu. 192 sene de geçse ben evladımı almadan bu kapıdan kalkmam, ancak ölürüm, ölüm kalkar. Kızıma kavuşmak, kızımı koklamak için bütün yolları denerim."
Kaynak: AA
Etiketler : Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Laçin, İzmir, Güncel
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