Kızı İçin 20 Yıldır "Taş Bebek" Biriktiriyor

27 Kasım 2018 Salı 14:07



27 Kasım 2018 Salı 14:07

AYŞE ŞENSOY BOZTEPE - İşletmeci Murat Yurtsever, kızına dünyanın çeşitli ülkelerinden 20 yıldır aldığı en küçüğü 5, en büyüğü 43 yaşında olan taş bebeklerin koleksiyonunu yapıyor. Yurtsever'in kızının açtığı kafede sergilenen 5 bin bebeğe yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösteriyor.Yurtsever kızı Bircenaz'a 20 yıl önce Almanya'dan, porselenden yapıldığı için ismi "taş bebek" olarak geçen antika oyuncak bebeklerden aldı. Bebeklerden korkan kızının bu korkusunu yenmesi için bir kaç tane daha almaya karar veren Yurtsever, zamanla bu oyuncakların koleksiyonunu yapmaya karar verdi.Kızının da oyuncakları sevmeye başlamasıyla gittiği her ülkeden bu bebeklerden alan Yurtsever, bugüne kadar farklı saç rengi ve ilginç kıyafetleriyle 7 bin 500 bebeklik koleksiyonun sahibi oldu.Temizliği oldukça özen isteyen taş bebeklerin bakımını ise "Onları başkasıyla paylaşamam" diyen Bircenaz Yurtsever (20) yapıyor. Altı ayda bir silinen bebeklerin üzerindeki elbiseleri ve saçları da yumuşatıcıyla yıkanıyor."Gördüğümüz her yerden bir bebek aldık"Murat Yurtsever, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu ilginç hikayenin kızıyla yaşıt olduğunu belirterek, "Kızım, oynaması için aldığım bebeklerden ilk başta çok korkuyordu, oynamıyordu. Korkmasın, alışsın diye oyuncak almaya devam ettik. Daha sonra ben sevdim, almaya devam ettim. Öyle birikti. İtalya, Almanya, Rusya, Çekoslavakya, ABD ve İngiltere gibi gördüğümüz her yerden bebek aldık." diye konuştu.Geçen hafta bebek almaya İtalya'ya gittiklerini anlatan Yurtsever, oyuncakların en küçüğünün 5, en büyüğünün ise 43 yaşında olduğunu ifade etti.ABD'de bir kadının bu bebeklerden biriktirdiğini duyduktan sonra kendilerinin de biriktirmeye başladığını dile getiren Yurtsever, şunları söyledi:"Türkiye'de taş bebeği biriktiren bir biz varız. Kızım turizm işletme bölümünde okuyor. 'Baba bir kafe açalım' dedi. Bebekleri de burada sergiliyor. Bakımını kızım yapıyor. Bakımı zor. 6 ayda bir mutlaka bakım yapıyoruz. Kafeye ilk gelenler çok korkuyor. Sonradan alışıyorlar ve gitmek istemiyorlar. Fotoğraf çektirmek istiyorlar. 'Çift olanları satar mısınız?' diye soruyorlar. Burada şu an 5 bin bebek var, toplamda 7 bin 500 bebeğimiz var. Diğerlerini kızım odasında sergiliyor. Annesi de kızımı destekliyor.""Konuşmadan uyuyamıyoruz"Bircenaz Yurtsever, bebeklerle 6 yaşından beri bağ kurmaya çalıştığını söyledi."14 senedir hepsiyle farklı farklı bağım var, hepsini çok seviyorum. Bazılarına isim koyuyorum. Konuşmadan uyuyamıyoruz." diyen Yurtsever şöyle konuştu:"Onları başkasıyla paylaşamam, vazgeçemem herhalde. Küçükken yanımdan ayırmadığım bebekler oluyordu. Parka, okula onlarla gidiyordum. Şu anda yatağımın başucunda bir tane var. Onunla bakışmadan uyuyamıyorum. Derdimi dinliyorlar. Para biriktirmedim, bebek biriktirdim. Zamanında 400 Mark vermiştim. Şu anda üretimi yok. Türkiye'de de üretimi yok ve böyle biriktiren de yok."