Kızı İçin Çizdiği Resimler Kitap Oldu

22 Kasım 2018 Perşembe 10:21



22 Kasım 2018 Perşembe 10:21

Kızı için çizdiği resimler kitap olduÇocuklar Van'ı boyayarak öğrenecekVAN - Van Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Nevzat Gün, 3 yaşındaki kızı Meryem'in boyaması için çiziği resimler Avrupa Birliğince desteklenerek kitap haline getirildi. Van'ın tarihi ve kültürel değerleriyle ilgili bir araştırma yapan ve bunların fotoğraflarını internetten inceleyen Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Nevzat Gün, daha sonra bunların çizimlerini yaptı. Kızı Meryem'in boyaması için çizilen Van temalı resimler, büyük bir ilgi görmeye başladı. Daha sonra Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) kenttin sahip olduğu kültürel mirası ortaya çıkarma ve koruma çalışmaları kapsamında Gün'ün kızı için çizdiği resimlere sahip çıktı. Van temalı resimler Van TSO aracılığıyla AB Türkiye Delegasyonu Başkanlığınca desteklenerek, 24 sayfalık bir kitap haline getirildi. Gün'ün kızı Meryem için çizdiği resimler, Van ilinin daha iyi tanıtılması amacıyla diğer çocuklara da ulaştı. Boyama kitabını boyayan çocuklar ise kenttin değerlerini, kültürünü ve tarihini boyayarak öğrenecek.İHA muhabirine konuşan Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Nevzat Gün, kızı Meryem için başlayan çizimlerin diğer çocuklara ulaşacağını belirtti. Yaklaşık 7 aylık bir çalışma sonucunda minik Meryem için Van temalı 50 resim çizdiğini ifade eden Gün, "Meryem kızımızla birlikte boyama yapıyorduk. Bir süre sonra boyayacak ürün bulmaktan sıkıntı yaşadık. Elim çizim konusuna yatkın olduğu için Meryem'e çizim yapmaya başladım. İçinde bulunduğumuz şehrin tarihi, kültürü ve değerleriyle ilgili bir araştırma yaptık. Van'ın değerleri olan ne varsa internetten onların fotoğraflarını bulduk. Daha sonra bunların çizimlerini yapmaya başladık. Yaklaşık 7 aydır bizler bu çalışmayı yapıyoruz. Sonuç olarak Van temalı yaklaşık 50 çizim yaptık" dedi."Ben çizdim, Meryem boyadı"Kendisi çizim yaparken, Meryem'in ise keyifle boyama yaptığına dikkat çeken Gün, "Daha sonra bu çalışmaları bir araya getirmeye başladık. Sonrasında bunu bir boyama kitabı olarak basabilir miyiz şeklinde düşündük. Van TSO Avrupa Birliği Bölümünün de çocuk haklarıyla ilgili bir projesi varmış. Bu çalışmalarımızı onlar sahiplendi ve çocuklar için boyama kitabı olarak bastılar. Çalışmalara Meryem için başladık, diğer çocuklara da nasip oldu. Diğer çocuklar da şimdi Van'ın değerlerini hem boyayacaklar, hem de tanıyıp öğrenecekler" dedi.Van temalı boyama kitabının basılmasının mutluluk verici olduğunu dile getiren Gün, "Avrupa'ya en uzak şehrimiz Van'a, AB bütçesinden Van çocukları için böyle bir boyama kitabının çıkması bizi çok mutlu etti. Van'ın değerlerini, kültürünü ve tarihini anlatan boyama kitabının basılmasına sahip çıkan Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva ve Van TSO AB Bilgi Merkezi Koordinatörü Kerem Oruç'a teşekkür ederim" diye konuştu.Van ilini boyama kitabında boyayarak öğrenen minik Meryem ise, babasıyla birlikte resim yapmayı sevdiğini söyledi.