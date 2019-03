Kızı İçin Diktiği Elbise Hayatını Değiştirdi

Kaynak: İHA

Aydın Efeler ilçesinde yaşayan bir çocuk annesi Sultan Gürsoy Macaroğlu'nun hayatı 6 yıl önce kızını mutlu etmek için diktiği elbise ile değişti. İlk yıllarda semt pazarlarından aldığı 1 metrelik kumaş ve tüllerle iş yapan genç kadın, internetin de nimetlerinden faydalanınca bir anda ihracatçı oldu. Şu anda dünyanın değişik ülkelerine özel kıyafet ihracatı yapan genç kadının hemcinslerine ve iş hayatına örnek oldu.Aydın'da doğup büyüyen ve 2 ayrı üniversiteden mezun olan Sultan Gürsoy Macaroğlu 2009 yılında İzmir Karşıyaka'ya gelin gitti. 2013 yılında anne olan Sultan Gürsoy Macaroğlu, kızı Mila için düzenlediği doğum gününde kızı ile aynı elbiseyi giymek isteyince adeta hayatı değişti. İstediği elbiseyi bulamayan ve bulduğu da çok aşırı pahalı olduğu için alamayan genç kadın semt pazarından aldığı kumaş ile hem kendisine hem de minik kızına elbise dikti. Genç kadın kızını mutlu edebilmek için biçkisinden dikişine kadar her şeyi kendisine ait olan kıyafetlerle konuklarının karşısına çıkarak Mila'nın doğum gününü kutladı. Hem tasarım hem de dikişteki mahareti ile dikkatleri üzerine çeken genç kadın, önce yakınlarının ricası üzerine elbise dikmeye başladı. Şimdi Türkiye'nin dört bir yanına ve çeşitli Avrupa ülkelerine elbise ihracatı yapmaya başladı.Kızı Mila doğduktan sonra "Her oyuncağın kırılmaya hakkı vardır ama çocukların asla" sloganı ile yaşamaya başladığını belirten Sultan Gürosoy Macaroğlu, "O dönem İzmir'de yaşıyorduk. Her anne gibi ben de hayatımı kızıma adadım. İzmir'de kızıma özel kombin kıyafet bulamayınca pazardan aldığım kumaşla kendim diktim. Çok beğenilince arkadaşlarım ve çevrem istemeye başladı. İlk önce evde yaptığım işleri yetiştirmekte güçlük yaşayınca memleketim Aydın'a taşınıp açtığım işyerinde yapmaya başladım. Yaptığım işleri internette de yayınlayınca ülkenin değişik illerinin yanı sıra yurt dışında da siparişler yağmaya başladı. Şu anda siparişleri yetişmeye çalışıyoruz" dedi."Beden ölçülerini internet aracılığı alıyor"Hayatta bir çok kişinin yaşantısını olumsuz etkileyen ve çok kişinin şikayetçi olduğu internet sayesinde zaman ve mekan mefhumu sınırlaması olmaksızın çalıştıklarını belirten Sultan Gürsoy Macaroğlu, "Yanımıza gelenlere verdiğimiz hizmeti uzakta olanlara da vermek için ne yapabiliriz diye düşündüm. Önce beden ölçüsünün nasıl alınacağını anlatan bir video hazırladım. Bunu bizden hizmet almak isteyen kişilere gönderiyoruz. ve gerekirse internet aracılığı ile canlı görüşerek kişinin ölçülerini alıp uygun kıyafeti dikiyoruz" dedi.Kendisine destek veren başta Aydın Kadın Girişimciler Derneği'ne ve Başkanı Belgin Çekmen'e teşekkür eden Sultan Gürsoy Macaroğlu, şu anda yaklaşık 10 kadınla birlikte sadece özel gün kıyafet ve kostümü ürettiklerini belirtti.Aynı zamanda anne, baba ve bebek kombin kıyafeti, kostüm, hamile kadın kıyafeti ve okullara kostüm kiralama hizmeti de verdiklerini belirten Sultan Gürsoy Macaroğlu, kızı sayesinde hayatının değiştiğini iş yerine de bu nedenle kızının adını verdiğini söyledi. Tanıtım ve reklam çekimlerinde kızı ile birlikte objektif karşısına geçen Sultan Gürsoy Macaroğlu, hedefinin daha çok kadına iş vermek ve ülke ekonomisine katkı sağlamak olduğunu belirtti. - AYDIN