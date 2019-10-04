Kızı için veresiye yol yaptıran babanın borçlarını Valilik kapattı

Muğla Valiliği, ilkokula başlayan kızı Gamze'yi servis aracının evden rahatça alabilmesi için kendi imkanlarıyla 4 kilometrelik yol açtıran babanın borçlarını ödedi.

Muğla'da, çiftci Ramazan Korkut (48), toprak dağ yolu bozuk olduğu için servis aracının evlerinin bulunduğu yere girememesi nedeniyle okula gitmekte güçlük yaşayan 6 yaşındaki kızı Gamze Korkut için 4 kilometrelik yolu stabilize hale getirtti. Artık okuluna rahatlıkla gidebilen küçük Gamze büyük sevinç yaşarken, maddi durumu iyi olmayan baba Korkut ise veresiye olarak 20 bin liraya yaptırdığı yolun parasını nasıl ödeyeceğini kara kara düşünmeye başladığını söyledi.

YOL STABİLİZE HALE GETİRİLDİ

Muğla'nın Menteşe ilçesinin Yemişendere Mahallesi'nin Tembeller mevkiinde yaşayan evli ve 1 çocuk babası çiftçi Ramazan Korkut, kızı için yaptığı fedakarlıkla takdir topladı. 3 yıl önce evi yanan, bu nedenle tüm birikimini harcayan Korkut, yaşadıkları yere giden dağ yolunun bozuk olması nedeniyle servis aracı giremediği için geçen yıl kızı Gamze Korkut'u ana sınıfına gönderemedi. Bu yıl, Menteşe ilçe merkezindeki Şehbal Baydur İlkokulu'nda birinci sınıfa başlayan küçük Gamze'nin yol sıkıntısı devam etti. Menteşe Belediyesi'ne yolun yapılması için başvuran Ramazan Korkut, 'Orman yolu olduğu için yapamıyoruz' cevabı aldı. Bunun üzerine Korkut, 1 kepçe ve 4 kamyon kiraladı. Belediye bir kamyon, orman ise bir greyder desteğinde bulundu. 6 gün boyunca süren çalışmalar sonucu düzeltilen ve çakıl dökülen 4 kilometrelik yol, stabilize hale getirildi.

"20 BİN LİRA BORÇLANDIM, KARA KARA DÜŞÜNÜYORUM"

Ramazan Korkut, yolun kötü olmasından dolayı servis aracının gelmediğini belirtip, "Kızımı bir kez evin önünden alan servis şoförü daha sonra bana 'Yolun iyi değil, bir daha buraya gelemem' dedi. Milli Eğitim'den yetkililer gelerek yolda incelemede bulundu. Onlar da, 'Yolu kendin yaptırırsan kızın ancak o zaman servis ile okula gider' cevabını verdi. Yolu yaptırmaya mecbur kaldım, çünkü aksi takdirde kızım okula gidemeyecekti. Veresiye olarak yatırdığım yol için 20 bin lira borçlandım. Maddi durumum zaten iyi değil. Şimdi üzerine bir de veresiye olarak yatırdığım bu yol için yapılan masraf eklendi. Nasıl ödeyeceğimi kara kara düşünmeye başladım."dedi.

KAYMAKAM MÜJDEYİ VERDİ

Muğla Valisi Esengül Civelek'in talimatıyla Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, baba Ramazan Korkut ile bir araya geldi.

Kaymakam Yıldız, ziyarette Korkut'a, borçlarının Muğla Valisi Esengül Civelek'in talimatıyla kapatıldığı müjdesini verdi.

Yıldız, babaya hassasiyeti için teşekkür etti.

Korkut ise devletinin kendisine sahip çıkmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.