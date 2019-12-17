Haberler » Güncel » Kızı İnci'nin anısına köy okullarındaki çocukları sevindiriyor - Haber

Kızı İnci'nin anısına köy okullarındaki çocukları sevindiriyor

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde, geçen yıl 5 yaşındaki kızı İnci Altın'ı böbrek tümöründen kaybeden Mustafa Altın, evladının anısına köy okullarına giderek çocukları mutlu ediyor.

17.12.2019 16:32 | Son Güncelleme: 17.12.2019 16:32Kızı İnci'nin anısına köy okullarındaki çocukları sevindiriyor
'nın ilçesinde, geçen yıl 5 yaşındaki kızı İnci Altın'ı böbrek tümöründen kaybeden Mustafa Altın, evladının anısına köy okullarına giderek çocukları mutlu ediyor.
Büyükorhan ilçesine bağlı kırsal Durhasan Mahallesi'nde ikamet eden Mustafa Altın, Orhaneli ilçesine bağlı kırsal Yakuplar Mahallesi'nde bulunan Yakuplar İlkokulundaki öğrencilere bere, eldiven, defter ve puzzle hediye etti.
Miniklere sobada kestane pişirdi
Altın, okula giderken yanında götürdüğü kestaneleri de sınıftaki sobanın üstünde pişirerek çocuklara ikram etti.
Okuluna bahçesinde çocuklarla top oynayarak onların keyifli bir gün geçirmesini sağlayan Altın, ihtiyacı olan öğrencilerin beden ölçülerini alarak mont siparişi verdi.
Altın, yaptığı açıklamada, "İnci için gülümse" sloganıyla kızının hatırasını yaşatmak için her ay başka bir okulu ziyaret ederek çocukları sevindirdiğini söyledi.
Çocuklara verdiği küçük hediyelerin onları çok mutlu ettiğini ifade eden Altın, "Vefat eden İnci'm için çocukları mutlu ederek ben de mesut oluyorum. Allah izin verirse her ay bir köy okulunda çocuklarımızı sevindirmek, onların ihtiyaçlarını gidermek istiyorum. Önümüzdeki ay Büyükorhan ilçemize gideceğim. Hayırseverlerin de desteklerini bekliyorum." dedi.

Mustafa Altın, Büyükorhan, İnci Altın, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:20 Hakkari'de tuzaklanmış patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi - Haber
18:20 Abbas'tan "Filistin seçimlerinin Kudüs, Gazze ve Batı Şeria'da yapılması" vurgusu - Haber
18:18 Balıkesir'de yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu - Haber
18:13 Erzurum'da "Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı" yapıldı - Haber
18:13 Okul çıkışı evine gidiyordu, kazada hayatını kaybetti - Haber
17:34 Palandöken'de, gün batımında ortaya çıkan insan silüeti vatandaşın ilgisini çekti - Haber
17:25 Market çalışanı, parasını vermeden meyve yiyen turisti bıçakladı - Haber
17:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kritik görüşmeler - Haber
16:46 Sahte üsteğmen 5 kişiyi dolandırdı - Haber
16:26 3 bin liralık telefonun çiftini 350 liraya bulunca sipariş etti, paketi açınca büyük şoku yaşadı - Haber
17.12.2019 18:20:12