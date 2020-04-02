Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kızı kaçırılan baba, oyuncak bebeğe sarılarak avunuyor

Adana'da bir baba, eşinin 18 gün önce kaçırdığı kızının oyuncak bebeğine sarılarak avunuyor.

02.04.2020 09:23 | Son Güncelleme: 02.04.2020 09:24
Kızı kaçırılan baba, oyuncak bebeğe sarılarak avunuyor
Adana 'da bir baba, eşinin 18 gün önce kaçırdığı kızının oyuncak bebeğine sarılarak avunuyor.

Kahvehane işleten 32 yaşındaki Mevlana Cingöz, 7 yıl önce ev hanımı Hacire Cingöz (24) ile evlendi. Bu evlilikten Makbule Nur (5) ismini verdikleri bir kız çocukları dünyaya geldi. Her şey yolunda giderken Cingöz 15 Mart günü işten çıkıp geldiğinde kızının ve eşinin evde olmadığını gördü. Cingöz, oturma odasında bulduğu mektupta eşinin kızını da alıp kaçtığını öğrendi. O günden sonra Cingöz, eşinin bulunup çocuğunun kendisine gösterilmesi için savcılığa başvuruda bulundu. Ancak aradan geçen 18 güne rağmen Cingöz, çok sevdiği kızını bir türlü göremedi.

"Çocuğumu çok özledim, 'baba gel beni kurtar' dedi"

Cingöz, eşinin kendisine olaydan sonra mesaj attığını, dün de kızıyla görüştüğünü kendisini kurtarmasını istediğini belirterek, "Kendisine defalarca mesaj attım. Beni kızımla konuştur diye ama bir netice alamadım. Karakola gidip kayıp ilanını verdim, şu anda beni kim duyuyorsa yardımlarına ihtiyacım var. Çocuğumu çok özledim ne yiyor ne içiyor bilmiyorum o yüzden herkesin yardımlarını bekliyorum. Kızımla dün konuştum 'baba gel beni kurtar' dedi ama annesi dün numarasını değiştirdi herhangi bir şekilde ulaşamıyorum" dedi.

"Kızımın yerine çok sevdiği bebeğine sarılıyorum"

Kızını çok özlediğini ayakta duracak halinin bile kalmadığına dikkat çeken Cingöz, şöyle devam etti:

"Kızım beni izliyorsa, iki gözüm iki çiçeğim bir an önce sana kavuşmayı bekliyorum başka bir şey diyemiyorum. Kendisi yok, oyuncak bebeği burada onu koklayıp uyuyorum, onunla avunuyorum. Başka çarem yok, çünkü o bebeğini çok seviyordu, ben de onu kızımın yerine koyuyorum. Dayanamıyorum gücüm kalmadı 18 gündür gitmediğim yer kalmadı. Kalbime düşmüş bir ateş, sağıma dönüyorum soluma bakıyorum her yerde kızım, yemek yerken aklıma geliyor boğazıma takılıyor acaba ne yeyip içiyor bilmiyorum."

Duygulanan babanın kızından geriye kalan bebeğine sarılıp öpüp kucaklayarak onunla kızı gibi konuşması dikkat çekti. - ADANA

Kaynak: İHA

Etiketler: Mevlana Celaleddin Rumi, kızım dizisi, Adana, 3. Sayfa
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› 3. Sayfa ››Kızı kaçırılan baba, oyuncak bebeğe sarılarak avunuyor - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

ABD istihbaratının raporunun bomba Çin detayı! Doğruysa büyük kriz çıkar Haberler
ABD istihbaratının raporunun bomba Çin detayı! Doğruysa büyük kriz çıkar
Pentagon’a gelen dehşet verici talep: 100 bin adet ceset torbası Haberler
Pentagon'a gelen dehşet verici talep: 100 bin adet ceset torbası
Virüs bulaşmasını engelliyor! 7 arkadaş atık malzemelerden yaptı Haberler
Virüs bulaşmasını engelliyor! 7 arkadaş atık malzemelerden yaptı
Atatürk Havalimanı’nın apronu tekrar uçaklarla doldu Haberler
Atatürk Havalimanı'nın apronu tekrar uçaklarla doldu
Benzine bu kez de indirim geliyor! Fiyatı 5 liranın altına düşecek Haberler
Benzine bu kez de indirim geliyor! Fiyatı 5 liranın altına düşecek
Sevgilisini boğarak öldüren hemşire: Onu öldürdüm çünkü bana koronavirüs bulaştırdı Haberler
Sevgilisini boğarak öldüren hemşire: Onu öldürdüm çünkü bana koronavirüs bulaştırdı
500 bin takipçisi olan Ankara Kuşu isimli hesabın kullanıcısı yakalandı Haberler
500 bin takipçisi olan Ankara Kuşu isimli hesabın kullanıcısı yakalandı
Yediği domates salçası sayesinde koronavirüse yakalandığını anladı Haberler
Yediği domates salçası sayesinde koronavirüse yakalandığını anladı

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

10:00: Artvin'de köy muhtarlığı kendi karantinasını oluşturdu - Haberler 10:00: Polisten sosyal mesafeyi korumak için tebeşirli önlem - Haberler 09:57: Trafik azaldı, arabalı vapurlar yayalara kaldı - Haberler 09:55: Fırat Kalkanı Bölgesinde 14 terörist öldürüldü - Haberler 09:54: Şehirlerarası yolculuk yapan 78 yaşındaki kadından polislere: "Ben buranın havasını götüremez... - Haberler 09:51: ABD istihbaratının raporunda yer alan bomba iddia: Çin, bilinçli olarak vaka ve ölü sayılarını gizledi - Haberler 09:36: İstanabul Esenyurt'ta tıklım tıklım dolu olan minibüslere ceza kesildi - Haberler 09:23: Sevgilisini boğarak öldüren erkek hemşire: Onu öldürdüm çünkü bana koronavirüs bulaştırdı 09:15: Koronavirüs nedeniyle THY seferlerinin tamamına yakını iptal edilince uçaklar Atatürk Havalimanı'na da park edildi - Haberler 09:13: 7 arkadaş, tamamen atık malzemelerden koronavirüsün bulaşmasını engelleyen sedye yaptı - Haberler 08:28: ABD Federal Acil Durum Yönetim Ajansı, Pentagon'dan 100 bin adet ceset torbası talep etti - Haberler 08:19: Burdur, 2 kişi ile Kovid-19 vakasına en az rastlanan il oldu