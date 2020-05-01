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Kızı kaçırılan Maide T, terör örgütü PKK'yı Almanya'da mahkemeye verecek

Almanya'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Nilüfer T'nin annesi Maide T, terör örgütünden şikayetçi olacağını ve dava açacağını söyledi.

01.05.2020 23:00 | Son Güncelleme: 01.05.2020 23:02
Almanya'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Nilüfer T'nin annesi Maide T, terör örgütünden şikayetçi olacağını ve dava açacağını söyledi.
Maide T, üzerinde kızı Nilüfer'in (20) fotoğrafı bulunan tişört ile Federal Meclis önünde eylem yaptı.
Burada gazetecilere açıklamada bulunan Maide T, kasım ayından bu yana kızının eve dönmesi için uğraştığını belirterek, şöyle konuştu:
"Bir hafta daha kızımdan haber alamazsam terör örgütünü ve kızımın kaçırılmasına aracılık eden derneği mahkemeye vereceğim. Almanya'da Kürt derneği adı altında kurulan derneklerin PKK'ya eleman yetiştirme derneği olduğunu söyleyeceğim. Bu tür dernekler kapatılmalı. Gidebildiğim en üst mecraya kadar gideceğim. Elimden ne geliyorsa onu yapacağım."
Maide T, kızıyla hiçbir şekilde iletişim kuramadığını vurgulayarak, "Çocuğumla iletişime geçmeyi bekliyorum. Neden hiç ses gelmiyor. Ben bir anneyim o benim çocuğum benim emeğim. Ben onu ne zorluklarla büyüttüm. Benim çocuğumu bana karşı kullanmalarına izin vermeyeceğim." diye konuştu.
Sesini Alman siyasilere duyurmak amacıyla meclis önüne geldiğini belirten anne, kızına kavuşabilmek için Başbakan Angela Merkel ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer'den yardım istedi.
Maide T'nin eylemine, Uluslararası Demokratlar Birliği (UİD) Kadın Kolları Başkanı Hümeyra Çiftçi ve Vatan Partisi Berlin Öncü Kadın Derneği Temsilcisi Gülseren Küçükkale'nin de aralarında bulunduğu yaklaşık 10 kadın destek verdi. Kızı kaçırılan Maide T, terör örgütü PKK’yı Almanya’da mahkemeye verecek

Kaynak: AA

Etiketler: Almanya, PKK, Güncel, Haber

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