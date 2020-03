Kızı PKK tarafından kaçırılan annenin Berlin 'deki eylemi sürüyor Almanya , (DHA)- Almanya'nın başkenti Berlin'de yaşayan ve kızının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen Maide T., 'Çocuğumu önce benden soğuttular, sonra da kopardılar. Kızım eve dönene kadar, 'cuma eylemime' sonuna kadar devam edeceğim? dedi.Sesini duyurmak isteyen anne Maide T ., kendisi gibi çocukları ellerinden alınan annelere seslenerek, 'Berlin'den ya da dışından, Avrupa'nın neresinden olursa olsun gelsinler, ben onları ağırlarım, birlikte mücadelemizi verelim' çağrısında bulundu. Anne Maide T., kızının fotoğrafını bir an olsun yanından ayırmıyor. Acılı anne, bir yandan sağlık sorunları ile mücadele ederken, bir yandan da kızına kavuşmanın yollarını arıyor.Kızı Nilüfer T.'nin (20), 12 Kasım 2019'dan beri terör örgütü PKK'nın elinde olduğunu öne süren ve kızının eve dönmesi için Berlin'de her cuma eyleme başlayan anne Maide T., Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuştu.Maide T., 'Kızıma kavuşabilmek için çare arıyorum, ama henüz bir aşama kaydetmiş değilim, kaç kere onların Berlin'deki dernekleri Navenda Kurdistaniyen Li Berlin'e gittim, daha çok insanla görüşmek istedim, görüştürmediler. Sol partililere e-posta yazdım. Bana yardımcı olmak yerine e-postam, haberleri olsun diye aynı derneğe gönderilmiş. Dernekte, e-postamı kızıma ulaştırmışlar. Gittiğimde bana 'onlar kim ki onlara yazıyorsun, onlar bizim için çalışan insanlar. Onların yapabileceği bir şey yok' dediler. Senin başvuracağın yer burasıdır dediler, ama oradan da bir yardım, bir sonuç alamıyorum. Yok işte, gençlik örgütü götürdü bizim haberimiz yok, biz haber alamıyoruz, onların kendileri karar veriyorlar. Hep beni oyaladılar? şeklinde konuştu.'GİTTİĞİNDEN BERİ SADECE 1,5 DK KONUŞABİLDİK'Çocuğu eve gelene kadar her cuma o derneğin önünde saat 16.00 ile 17.00 arası eylemime devam edeceğini söyleyen Maide T., diğer ailelere de çağrıda bulunarak 'Diğer ailelerinde bana katılmasını istiyorum, bu yalnız benim meselem değil. Çocuğu elinden alınan ailelerde gelsin, Avrupa'nın başka ülkelerinde de olsalar gelsinler, onları ben ağırlayacağım' dedi.'4 Ocak'ta kızım beni aradı, ancak toplamda 1,5 dakika konuşabildim. Onda da zaten sadece yalvardım kızıma' diyen Maide T., kendisini arayan numaranın İsviçre numarası gibi gözüktüğünü belirterek, kızının sağlık sorunları ve psikolojik rahatsızlığı olduğunu söyledi. Kızının sağlık sorunları olduğunu derneğe ilettiğini de sözlerine ekleyen Maide T., ' 'Bize gelenlerin hiç biri sağlam değil' dediler. 'Bize gelen hasta da sağlam da olsa kabul ediyoruz' diyorlar. Öyle veya böyle kızımı bana vermeyecekler gibi konuşuyorlar. 'Senin çocuğun gitmezse, benim çocuğum gitmese kimin çocuğu gidecek' diyorlar? dedi.'ÇOCUĞUMU HARCASINLAR İSTEMİYORUM'Kızının günlüğünü bulduğunu, günlüğünde kızının kafasının karışık olduğunu gördüğünü ve günlüğünde yazılanlara göre kızının gitmek gibi bir kararı olmadığını da sözlerine ekleyen Maide T., 'Çocuğumu harcasınlar istemiyorum. Çocuğumu gönderenler ya da gitmesine vesile olanlar burada yaşıyorlar. Gelecekleri garantide. Benim çocuğumun geleceğini yaktılar. Günlüğünü buldum, benim çocuğumun kafası çok karışık. Gitmek gibi bir kararı da yoktu günlüğünde, ne yapacağına dair kafası çok karışıktı' şeklinde konuştu.'PROTESTOLARIMI SÜRDÜRECEĞİM'Kızı eve gelmediği sürece, protestosunu sürdürmekte kararlı olduğunu belirten Maide T., 'Yaz, kış, tatil, demeden eylemime devam edeceğim. Çocuğumun Avrupa'da olduğunu tahmin ediyorum, ama Suriye'ye de dağa da götürseler, çocuğumun peşindeyim' dedi.Diyarbakırlı anneler için Maide T., 'Ben, burada yaşıyorum ve burada çalışmak zorundayım. Diyarbakır anneleriyle nasıl dayanışma içinde olabilirim bilemiyorum. Onlara da Allah yardım etsin. Tehdit edildim, demek ki diğer aileler de dayanışmaya gelmiyor ya da gelmeyeceklerse, demek ki onlar da tehdit ediliyorlar. Benzer durumda çok ailenin olduğunu düşünüyorum' dedi.MERKEL'DEN YARDIM İSTİYORKızının çok iyi niyetli olduğunu ve malum dernekle tanıştıktan sonra günbegün değişmeye başladığını dile getiren Maide T., kızına kavuşabilmek için sesini Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer'e ulaştırmaya çalışıyor.Maide T., sözlerini 'Eylemimi yapmaktaki amacım, birilerine zarar vermek değil. Sadece ve sadece çoğumun geri gelmesin istiyorum. Çocuğum geri gelene kadar, mücadelemi bırakmayacağım, bırakamam' diyerek sonlandırdı.