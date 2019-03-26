26 Mart 2019, 16:57
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Genç Kızı Saçlarından Tutup Tekme Tokat Dövdüler, Dehşeti Kaydettiler

Kütahya'da üç genç kız, dedikodu yaptığını iddia ettikleri başka bir kızı saçlarından sürükleyip, tekme tokat dakikalarca dövdü. Üç kızın tekme tokat dayağı, arkadaşları tarafından telefona kaydedildi.

Kütahya'da, S.K. adlı kız, hakkında dedikodu yaptığını iddia ettiği yaşıtı kızı, hemzemin geçitte iki kız arkadaşıyla birlikte dövdü. Üç arkadaş, kızı saçlarından tutarak sürükleyip, tekme tokat dakikalarca döverken, arkadaşları da telefonla dehşeti kaydetti. Görüntülerin arkadaşlar arasında paylaşılmasının ardından polis, üç kızı ifadeye götürdü.

TEKME TOKAT SALDIRDILAR

Kütahya yaşayan S.K., arkadaşları S.Y. ve H.S. ile birlikte, hakkında dedikodu yaptığını iddia ettiği S.A. adlı kızı Vefa Mahallesi'ndeki hemzemin geçide götürdü. Burada taraflar bir süre konuştu. Ardından S.K. ve iki arkadaşı, saçlarından tutarak sürükledikleri S.A.'yı küfür ederek tekme tokat dövdü. Dehşet anları dakikalarca sürdü. Bu sırada kızların yanındaki erkek arkadaşları müdahale etmeye çalıştı. Dakikalarca süren dehşet anlarını S.Y.'nin başka bir kız arkadaşı cep telefonu ile kaydetti.

POLİS SORUŞTURMA AÇTI

Cep telefonu görüntülerinin arkadaşlar arasında paylaşılmasının ardından polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Polis, kimliklerini belirlediği kızlardan S.K. ile arkadaşları S.Y. ve H.S.'yi ifade için Kütahya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi'ne götürdü.

Şiddete uğrayan kıza ulaşılması için de çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Polis, Kütahya, 3. Sayfa, Güncel
Kaynak: DHA



YORUMLAR (50)
MURAT ARSLAN: tamam olayı tam bilmiyoruz o dayak yiyen zavallı kız belki onların hakkında birşeyller konusmus olabilir katılıyorum budurumda var ama herke herkezın hakkında neler demiyorkı hadı dıyelım dedi 3 kişi bir kıza saldırmak varmı?hadı var oradakı yıne diyorum mallar seyrediyor kavgayı sankitiyatro oynuyor orada çok içim acıdı vallahi. neoldu bizlere turkluğe muslumanlığa neoldu ALLAH AŞKINA . şuanvarya oradaolup o kızları dövesim geldi öyle vurulmaz bak böyle vurulur dıye canavarmı kızmıbelli değil
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YAZIK: Adaletin olmadığı bir ülkede , devlet başındakilerin karşı görüştekilere sayıp sövdüğü bir ülkede ne anlayış olur ne hoşgörü olur ne empati olur. Bilim üretmesi gereken gençler erkek kız kavgasıyla gün geçiriyor. Aşırı yozlaştık ve yobazlaştık. Yazık güzel ülkeme.
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MİSAFİR: madem cok yigitsinizde niye 3 tane kari bir kizi dövüyorsunuz?ayip degilmi?teker teker gelseydiniz belkide o kiz sizin kicinizda don bile birakmazdi, kafanizda sac bile birakmazdi,
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DOGRU: Tek sorumlu medya tv dizileridır. ...siyah ceketli çalışmayan ama altlarında amerikan jeepler..kadınlar garip birbirini bicakliyor bu dizilerde...serserilik psikopatligin insanlığın önünde oldugü..medyada birilerinin para kazanma uğruna toplumun gelişim ve değerlerinin hiçe sayıldığı diziler.....acil olarak tüm bu dizilerin kaldırılması lazım....çoktan cigrindan çıktılar.......rezillik..
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ERHAN: Örneği var devlet baba bunlara 15-20 yıl hapis ver
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