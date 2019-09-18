Haberler » 3. Sayfa » Haber

Aile boyu hırsızlık! Kızı ve damadı oyaladı, anne yüzüğü çaldı

Adana'da kızı ve damadı ile girdikleri kuyumcuda yüzük çalan kadın güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

18.09.2019 10:13

Adana'da kuyumcuda yüzüklere bakan anne Sevil A., kızı Kibar K. ve resmi nikahı olmadan evlendiği damadı Şeyhmus G. hırsızlık yaparken güvenlik kamerasına yakandı. Saniye saniye kameralara yansıyan görüntülerde kızı ve damadı kuyumcuyu oyalarken yaşlı kadının yüzüğü çantasına attığı görüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, Sarıçam ilçesi Şahintepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Sevil A. (51), kızı Kibar K. (19) ve resmi nikahı olmadan evlendiği damadı Şeyhmus G. (26) kuyumcuya geldi.

BİN 500 LİRALIK YÜZÜK ÇALDILAR

İş yeri sahibine altın almak istediklerini söyleyen Sevil A. vitrindeki yüzüklere bakmak istedi. Bu sırada Kibar A. ve dini nikahlı kocası Şeyhmus G. kuyumcuyu oyaladı. Sevil A. da tablada bulunan iki yüzüğü aldı. Bin 500 lira değerindeki yüzüklerden birini parmağına takıyor gibi yapıp vitrinin alt tarafındaki çantaya koyup çaldı. Diğer yüzüğü ise beğenmediğini söyleyerek bıraktı. Daha sonra şüpheliler alışveriş yapmadan iş yerinden ayrıldı.

ŞÜPHELİLER KISA SÜREDE YAKALANDI

Yüzüklerden biri eksik çıkınca güvenlik kamerası görüntüsünden soyulduğunu fark eden iş yeri sahibi polisi aradı. Kuyumcuya gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kaçtığı otomobilin plakasından adreslerine ulaştı. Kısa sürede yakalanan şüphelilerden Sevil A. paraya ihtiyacı olduğunu, çaldığı yüzüğü kısa sürede sattığını söyledi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Aile boyu hırsızlık! Kızı ve damadı oyaladı, anne yüzüğü çaldı

Şahintepe Mahallesi, Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR(5)
KAMYONCU:ADANADA BUNLAR GİBİ AT HIRSIZLARI ÇOK
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
KAMYONCU:ADANA DA ÇOK VAR BUNLAR GİBİ AT HIRSIZLARI
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
DOCTOR:Yemin ederim daha başlığı okuyunca ya ADANA yada SAMSUN diye içimden geçirdim. Tobe tobeee
Yayından Kaldır
1 1
Cevap yaz
HER YERDE ADALET, HERKESE ADALET:HİÇ BİŞEY OLMAZ. ADLİYEDEKİ DAYILARI İŞLERİNİ HALLEDER BIRAKIRLAR. AYNEN HİÇ BİR ŞEY YOKMUŞ GİBİ HIRSIZLIĞA, GASPA, SOYGUNA DEVAM EDERLER. ALLAH BELALARINI VERSİN
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
ON-AİR:ADLİYEYE SEVK EDİLDİ . . SONRA ??SERBEST BIRAKILDI :))
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
12:20 Kamelyada ölü bulundu
12:20 Cezaevi firarisi 5 yıl sonra tatil dönüşü yakalandı
12:20 Kağıthane'de 6 katlı binanın çatı katında yangın çıktı.
12:18 Tuzla'da polyester fabrikasında yangın
12:13 İstanbul'da devlet ormanlarına yapılan kaçak yapıların yıkımına başlandı
12:06 Antalya'da 92 yaşındaki kadına baltalı gasp
12:06 Kumarbazların derneğine polis operasyonu