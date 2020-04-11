Kızı ve damadıyla tartışan yaşlı kadın 36 kilometre yürüdü, polis durdurdu

UŞAK'ın Ulucak ilçesinde, birlikte yaşadığı kızı ve damadı ile tartışan Hatice F. (86), hava alma bahanesiyle çıktığı evden Manisa'nın Kula ilçesine kadar, yaklaşık 36 kilometre yürüdü. Kula girişinde polis ekiplerince durdurulan yaşlı kadın, kızına teslim edildi.

Uşak 'ın Ulucak ilçesinde kızı ve damadı ile birlikte oturan Hatice F., iddiaya göre saat 09.30 sıralarında bilinmeyen nedenle kızı ve damadıyla tartıştı. Tartışmanın ardından hava alacağını söyleyip evden çıkan yaşlı kadın, İzmir- Ankara D300 Karayolu'na çıkarak, yaklaşık 36 kilometre boyunca yürüdü. Kula girişindeki polis uygulama noktasına kadar gelen kadını fark eden ekipler, Hatice F.'ye nereye gittiğini sordu. Hatice F. ise polise, kızı ve damadıyla tartıştığını, İzmir'in Kiraz ilçesindeki akrabalarının yanına gitmek için yola çıktığını söyledi. Hatice F.'nin kızı Ayşe S.'ye ulaşan ekipler, durumu bildirdi. Kula'ya gelip annesini polislerden teslim alan Ayşe S., "Evden çıktığı andan itibaren annemi aramaya başladık. Aramadığımız yer kalmadı. Çok meraklandık" dedi.