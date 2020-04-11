Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kızı ve damadıyla tartışan yaşlı kadın 36 kilometre yürüdü, polis durdurdu

Kızı ve damadıyla tartışan yaşlı kadın 36 kilometre yürüdü, polis durdurduUŞAK'ın Ulucak ilçesinde, birlikte yaşadığı kızı ve damadı ile tartışan Hatice F. (86), hava alma bahanesiyle çıktığı evden Manisa'nın Kula ilçesine kadar, yaklaşık 36 kilometre yürüdü.

11.04.2020 21:13 | Son Güncelleme: 11.04.2020 21:14

Kızı ve damadıyla tartışan yaşlı kadın 36 kilometre yürüdü, polis durdurdu

UŞAK'ın Ulucak ilçesinde, birlikte yaşadığı kızı ve damadı ile tartışan Hatice F. (86), hava alma bahanesiyle çıktığı evden Manisa'nın Kula ilçesine kadar, yaklaşık 36 kilometre yürüdü. Kula girişinde polis ekiplerince durdurulan yaşlı kadın, kızına teslim edildi.

Uşak'ın Ulucak ilçesinde kızı ve damadı ile birlikte oturan Hatice F., iddiaya göre saat 09.30 sıralarında bilinmeyen nedenle kızı ve damadıyla tartıştı. Tartışmanın ardından hava alacağını söyleyip evden çıkan yaşlı kadın, İzmir- Ankara D300 Karayolu'na çıkarak, yaklaşık 36 kilometre boyunca yürüdü. Kula girişindeki polis uygulama noktasına kadar gelen kadını fark eden ekipler, Hatice F.'ye nereye gittiğini sordu. Hatice F. ise polise, kızı ve damadıyla tartıştığını, İzmir'in Kiraz ilçesindeki akrabalarının yanına gitmek için yola çıktığını söyledi. Hatice F.'nin kızı Ayşe S.'ye ulaşan ekipler, durumu bildirdi. Kula'ya gelip annesini polislerden teslim alan Ayşe S., Evden çıktığı andan itibaren annemi aramaya başladık. Aramadığımız yer kalmadı. Çok meraklandık dedi.

Kızı ve damadıyla tartışan yaşlı kadın 36 kilometre yürüdü, polis durdurdu

Kaynak: DHA

Etiketler: Hatice Çarpar, Polis, Kula, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
İzmirli aileden örnek davranış! Kiracılarını tek tek arayıp güzel haberi verdiler Haberler
İzmirli aileden örnek davranış! Kiracılarını tek tek arayıp güzel haberi verdiler
Ebru, sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu: Hayvan gibi saldırdınız Haberler
Ebru, sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu: Hayvan gibi saldırdınız
Endişelendiren veri! Türkiye günlük vaka sayısında İtalya ve İspanya’yı geçerek 3. oldu Haberler
Endişelendiren veri! Türkiye günlük vaka sayısında İtalya ve İspanya'yı geçerek 3. oldu
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü Haberler
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü
Zehirli yılan türü, Kahramanmaraş’ta ilk kez görüntülendi Haberler
Zehirli yılan türü, Kahramanmaraş'ta ilk kez görüntülendi
İstanbul Valiliği, Pazartesi başlayacak yeni tedbirleri açıkladı Haberler
İstanbul Valiliği, Pazartesi başlayacak yeni tedbirleri açıkladı
Erdoğan’ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu Haberler
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu
Haberler ›› Güncel ››Kızı ve damadıyla tartışan yaşlı kadın 36 kilometre yürüdü, polis durdurdu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

21:34: BM'den dini liderlere Kovid-19'la mücadeleye katılma çağrısı - Haber 21:33: İletişim Başkanlığı dünyadaki korona virüs vaka durumunu açıkladı - Haber 21:32: Mersin'de yasağa uymayan 108 kişiye 133 bin 500 TL ceza - Haber 21:32: Nevşehir Belediyesinden vatandaşlara 12 bin maske - Haber 21:28: BEYOĞLU'NDA POLİSE SİLAHLI SALDIRI: 1 POLİS YARALI (1) - Haber 21:23: Bakan Soylu, hayvanlarının ihtiyaçlarını gidermek için sokağa çıkanlara kesilen cezaların iptal edileceğini söyledi - Haber 20:50: Türkiye günlük koronavirüs vaka sayısında dünyada 3. sıraya yükseldi - Haber 18:47: Yasağa uymayarak sokakta futbol oynayan 5 kişi, kendilerini uyaran polise sopalarla saldırdı - Haber