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Kızı ve eşinin kaza geçirdiği öğrenip hastaneye koştu, gözyaşlarına hakim olamadı

Kızı ve eşinin kaza geçirdiği öğrenip hastaneye koştu, gözyaşlarına hakim olamadıAKSARAY'da kamyonetin çarptığı bisiklet sürücüsü Afganistan uyruklu Khadir Mosaye (45), okula götürdüğü kızı Rukiye Mosaye (8) yaralandı.

25.12.2019 11:38 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:43
Kızı ve eşinin kaza geçirdiği öğrenip hastaneye koştu, gözyaşlarına hakim olamadı
AKSARAY'da kamyonetin çarptığı bisiklet sürücüsü uyruklu Khadir Mosaye (45), okula götürdüğü kızı Rukiye Mosaye (8) yaralandı. Yaralı baba ve kız, hastaneye kaldırıldı. Eşi ve kızının yaralandığını öğrenip hastaneye koşan Ayşe Mosaye de, Eşim çok kötü Allahım bana yardım et diye ağladı.
Kaza, saat 09.00 sıralarında Kılıçaslan Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Khadir Mosaye, bisikletiyle Kılıçaslan İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi kızı Rukiye Mosaye'yi okula götürdüğü sırada arkasından gelen Halil Sev (40) yönetimindeki 68 BU 779 plakalı kamyonet çarptı. Kazada baba ve kızı yaralandı. O sırada işten çıkıp evine giden 112 Acil Serviste görevli sağlık personeli Ayşe Yöndemli, kazayı görünce aracını durdurup, yaralılara müdahale etti.
Yaralı baba ve kızı ihbar üzerine çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Eşi ve kızının kazada yaralandığı öğrenen Ayşe Mosaye de hastaneye koştu. Gözyaşlarına hakim olamayan Ayşe Mosaye, Eşim çok kötü Allah'ım bana yardım et. Ben şimdi ne yapacağım Benim burada kimsem yok. Ne olur bana yardım edin dedi. Durumu fark eden hemşireler Mosaye'yi sakinleştirmeye çalıştı. Yaralılardan Khadir Mosaye'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kamyonet sürücüsü Halil Sev de gözaltına alındı.
Soruşturma sürüyor.
Kızı ve eşinin kaza geçirdiği öğrenip hastaneye koştu, gözyaşlarına hakim olamadı

Afganistan, Güncel

Kaynak: DHA


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