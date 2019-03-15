Kızıdaş, Seçim Çalışmalarını Sürdürüyor

Kaynak: İHA

Arguvan Belediye Başkanı ve Arguvan Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkan Adayı Mehmet Kızıldaş, seçim çalışmaları kapsamında Konakbaşı, Çırağuşağı, Gürge, Kızıluşağı mahallerini ziyaret etti.Başkan Kızıldaş, gittiği yerlerde büyük bir ilgiyle karşılanırken, vatandaşlar bugüne kadar yapılan hizmetlerden dolayı duyulan memnuniyet dile getirdi. Gürge Mahallesinde konuşan Kızıldaş, "Her zaman olduğu gibi bizi içtenlikle ve sıcak bir şekilde karşıladınız. Göreve geldiğimiz günden bu yana elimizden geldiğince Arguvan'a hizmet etmeye çalıştık. Olanaklarımız ölçüsünde tüm mahallelerimizin eksiklerini karşılamaya çalışıyoruz. En önemli sorunumuz yoldu. Belirli ölçülerde yolla ilgili sorunlarımızı hallettik. Sulama suyuyla ilgili sıkıntıları giderdik. Kesimhanemizi bize yakışır standartlara getirdik. Cenazelerimizin ilçeye gitmemesi için mahallemize morg yaptırdık. Gücümüz yettiğince hizmet etmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.Arguvan'ın yapısı, yolu, duruşu, düşüncesi, inancı belli bir yer diyen Başkan Kızıldaş, "Yürüttüğümüz çalışmalarla Arguvan ilçe görünümü kazandı. İlçenin nasıl değiştiğini görüyoruz, cenazelerimizi artık traktör kasalarında taşımıyoruz. Bizler, sizlere hizmet için geldik. Sizlerde geçmiş dönemlerde bizleri ciddi anlamda desteklediniz, yine destekleyeceğinizden eminiz. Burası benim yörem, benim yöremin insanı kendine yakışanı yapar. Biz mahallelerimizden çatlak ses çıkmasını istemiyoruz. Bu bölgeden çatlak ses çıkması üzücü olur. CHP'nin Arguvan'da ne kadar güçlü olduğunu hepimiz biliyoruz. Biz bu dönem sadece kendi partimizden değil diğer partilerden de yoğun olarak oy alacağız. Çünkü hizmetlerimizi sunarken ayrım yapmadığımız görülüyor. Bundan önce başka partilere oy vermiş kişiler bu dönem sizin yanınızdayız diyorlar. Bu seçimde her zamankinden çok daha güçlü geleceğiz. Biz Arguvan'a hizmet etmeyi seviyoruz" şeklinde konuştu. "Yanımızda duran insanlara bakın hepsi sevilen, saygın, önde gelen kişiler" diyen Başkan Kızıldaş, "Yanımızdaki kişiler gönüllülük temelinde bize ve partimize sahip çıkıyor. Bize ve partimize sahip çıkıyor. Yanımızda olan kişilerin bize karşı göstermiş olduğu teveccüh yaptığımız hizmetlerden kaynaklanıyor. Biz bir beş yıl daha Arguvan'a hizmet edeceğiz. Beş yılın sonunda çok farklı bir Arguvan'la karşılaşacaksınız" diye konuştu.Ziyaret ettiği mahallelerde bir isteklerinin olup olmadığını soran Başkan Kızıldaş'a, verilen yanıt tek seçimi yeniden kazanması yönünde oldu. - MALATYA